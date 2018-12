Zapatillas, amenaza y ciudadanía

Zapatillas.- Junto con el chocolate caliente y el panetón, estas navidades mandan tener puestas las zapatillas para salir a marchar. De aquí y hasta el 10 de enero Chávarry intentará sacar a Rafael Vela y José Domingo Pérez. ¿Por qué el apuro? Porque finalmente el Equipo Especial Lava Jato que lidera el fiscal Vela logró un acuerdo crucial con Odebrecht mediante el cual la empresa dará información y pruebas irrefutables, depósitos, cuentas bancarias, intermediarios, etc. El 10 de enero empieza a hablar Barata bajo el nuevo acuerdo y Alan, Keiko y sus aliados Cuellos Blancos tiemblan, porque si termina de caer el fujiaprismo, la prognosis para los Cuellos Blancos y Chávarry es la cárcel.

Amenaza.- Chávarry, en pared con el aprofujimorismo, sigue amenazando sin pausa a los fiscales de los casos Lava Jato y Cuellos Blancos. Alan –quien recusó dos veces a Domingo Pérez sin suerte– ahora salió a gritar que tiene informantes en la fiscalía pretendiendo denunciar filtraciones. Pero el tiro le salió por la culata porque solo logró autoinculparse públicamente como un obstructor de la justicia. El fujiaprismo en el Congreso va a interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, por un supuesto chuponeo al mentiroso colosal. Es evidente para quienes están atentos, que el objetivo es la cabeza del principal responsable de la caída de “Cuellos Blancos del Callao”, el coronel Harvey Colchado, jefe de la unidad especializada en desarticular organizaciones criminales. La jugada en pared es clara, desde el Congreso el aprofujimorismo ayuda a los hermanitos Cuellos Blancos (Chávarry y CNM-compañía), y desde la Fiscalía Chávarry busca sacar a Vela y Domingo Pérez. Al mismo tiempo se ha iniciado una campaña en contra de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, quienes están a cargo del la investigación ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Además del acoso de la fiscalía de la nación, el investigado de peso Edwin Oviedo ha intentado desprestigiarlas públicamente acusando presión para que delate a políticos, jueces y fiscales. Los fiscales en el Perú por ley deben promover la colaboración eficaz para obtener pruebas inculpatorias, se cae esa estrategia también.

Ciudadanía.- Desde aquí quiero efectuar una amigable llamada de atención a la mayoría de analistas políticos que están obviando un factor determinante en el triunfo del referéndum: la ciudadanía. De acuerdo con que esta victoria política la puede reclamar Vizcarra como presidente y porque sin duda ha cambiado la correlación de fuerzas desde que decidió dejar de ser un subordinado de la mafia obstruccionista fujiaprista. Pero si Vizcarra -el huérfano de partido y casi bancada- se atrevió, fue porque contaba con el respaldo de la gente, un respaldo que se ha dado activamente en redes y en calles. No minimicemos el poder ciudadano sin el cual Vizcarra no se hubiera movido de su inicial inercia; y sin el cual no podrá seguir avanzando. Este referéndum ha tenido la mayor participación que todas las últimas elecciones presidenciales y que la aprobación de la Constitución del 93, como apunta Sandro Marcone. Y los votantes del SíSíSíNo (13,5 millones), han sido más que la votación de todos los partidos postulantes al Congreso 2016 (12 millones), como señala Iván Lanegra.

Los peruanos debemos impedir a toda costa que el Perú sea ‘dragado por la corrupción” como ha escrito César Hildebrandt. Vizcarra debe seguir apoyándose en el poder de la ciudadanía que estará con él mientras los objetivos sean del bien común. Tenemos trabajo como ciudadanos y lo estamos cumpliendo. Toca estar en alerta máxima estas fiestas de fin de año y hasta el 10 de enero que comienzan a hablar Barata y cinco ejecutivos bajo el nuevo acuerdo. Ante la amenaza de remoción de Vela o Pérez, Castro, Sánchez o Colchado, sepan Chávarry, Alan y Keiko, que la ciudadanía tiene las zapatillas blanquirrojas puestas para salir a marchar a nivel nacional.