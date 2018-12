Edwin Oviedo: "La fiscalía viene presionándome para ser colaborador eficaz"

Edwin Oviedo, que cumple prisión preliminar por el caso 'Los cuellos blancos del puerto', envió una carta a la opinión pública dando a conocer la presunta presión por parte del Ministerio Público para que se convierta en colaborador eficaz.

Según lo escrito en la misiva, Edwin Oviedo señaló: "La fiscalía a cargo de mi caso viene presionándome para acogerme como colaborador eficaz a cambio de involucrar a congresistas, jueces y fiscales supremos, así como a políticos.

El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), hizo un recuento de su caso desde que fue detenido. "El sábado 8 de diciembre, en la diligencia de deslacrado aproximadamente 11:30 a.m., se apareció la fiscal Sandra Castro y me pidió conversar a solas y me hizo la propuesta de ser colaborador a cambio de involucrar a los personajes indicados. Me dijo que piense en mi familia, en mis hijos y así no iría a prisión”, se lee en la carta.

Además, Edwin Oviedo denunció que le ofrecieron una casa segura y cómoda a cambio de su colaboración, pero primero debería cambiar los abogados que vienen defendiéndolo:

"El lunes 10 de diciembre a las 9:00 p. m. aproximadamente, luego que mi abogada fuera a los servicios higiénicos, la fiscal Castro otra vez me pidió subir al tercer piso y a solas insistió nuevamente en acogerme a la colaboración eficaz, dijo que mis abogados, por ser un estudio grande, no les convenía aceptar la colaboración y que mejor buscara a un abogado que negocie mi colaboración y así ya no me llevarían a Chiclayo, sino a una casa de seguridad. En ese momento habló por celular con la fiscal Rocío Sánchez, le dijo que estaba conmigo y que llamaría por otra vía y así ocurrió. Luego que ellas hablaron, me pasó el celular con la fiscal Rocío Sánchez y me reiteró que mi colaboración eficaz sería lo mejor para mi familia y que tendría una “suite” en una casa de seguridad y estaría cómodo”, escribió Edwin Oviedo en la carta.

El también investigado por el caso 'Los wachiturros de Tumán', finalizó la carta señalando que no aceptó la propuesta de las fiscales porque se considera inocente. "Respondí a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, que no accedería a ser colaborador eficaz porque ello implicaría aceptar una responsabilidad que no tengo. Además, denuncio ante la opinión pública y autoridades competentes estos hechos arbitrarios y la presión psicológica en mi contra para aceptar una culpa que no tengo.