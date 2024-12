Este fin de semana, continúa LaLiga EA Sports de España. El partido más atractivo de la temporada será entre Barcelona vs Atlético de Madrid. El conjunto comando por Hansi Flick y Diego Simeone se medirán en el Estadio Olímpico de Montjuic por la jornada 18 del certamen el próximo sábado 21 de diciembre. Ambos equipos tienen 18 puntos, pero los Colchoneros tienen un partido menos, por lo que de ganar pasaría a ser líder en solitario. La última vez que se enfrentaron fue el pasado 17 de marzo del 2024 en el estadio Metropolitano y los culés golearon 3-0.

Barcelona llega a este encuentro tras caer por 1-0 ante Leganés en su último partido de LaLiga. Previamente, había empatado 2-2 con el Betis. Por otro lado, Atlético Madrid lleva una impresionante racha de once victorias consecutivas en todas las competencias. Recientemente, venció 3-1 a Slovan Bratislava en la Champions League y luego superó por 1-0 a Getafe en LaLiga.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid?

En Perú, el encuentro entre Barcelona vs Atlético Madrid por una nueva jornada de la liga de España se jugará a partir de las 3.00 p. m. Conoce la guía de horarios según tu zona geográfica.

México: 2.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid?

En Sudamérica, el cotejo entre Real Madrid vs Girona será televisado por la plataforma streaming Disney Plus. En España, el duelo lo podrás disfrutar en Movistar+ y DAZN. En México, se podrá ver por Sky Sports. En Estados Unidos, por su parte, se podrá seguir por ESPN Deportes y Fubo.

Barcelona vs Atlético Madrid: alineaciones posibles

Barcelona: Peña, Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde, Pedri, Casadó, Olmo, Ferran, Raphinha y Lewandowski.

Peña, Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde, Pedri, Casadó, Olmo, Ferran, Raphinha y Lewandowski. Atlético Madrid: Oblak, Llorente, Giménez, Lenglet, Galán, Simeone, De Paul, Rivas, Lino, Griezmann y Álvarez.

Barcelona vs Atlético Madrid: últimos partidos

Barcelona ha ganado los últimos cinco partidos que ha jugado ante el Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid 0-3 Barcelona | 17 de marzo del 2024

| 17 de marzo del 2024 Barcelona 1-0 Atlético de Madrid | 2 de diciembre del 2023

1-0 Atlético de Madrid | 2 de diciembre del 2023 Barcelona 1-0 Atlético de Madrid | 23 de abril del 2023

1-0 Atlético de Madrid | 23 de abril del 2023 Atlético de Madrid 0-1 Barcelona | 8 de enero del 2023

| 8 de enero del 2023 Barcelona 4-2 Atlético de Madrid | 6 de febrero del 2022.

¿Cómo ver Barcelona vs Atlético Madrid ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Barcelona vs Atlético Madrid por internet, suscríbete al servicio de streaming de Disney Plus, plataforma que transmitirá este cotejo en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.