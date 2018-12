Dos años y medio más

La desaprobación que ostenta hoy el parlamento se la ha ganado a brazo partido. Sí, ya sé, que otra vez los militantes y seguidores de la mayoría congresal y sus aliados van a decir que la prensa es monotemática, que la anemia de nuestros niños se sigue incrementando, que la reconstrucción del norte va muy lenta, etc. También, que el sátrapa Vizcarra controla el sistema de justicia, que solo se procesa a sus adversarios y que, por tanto, en el Perú sí hay persecución política.

No basta que un tercero, ni siquiera por el hecho de haber sido solicitado por una de las supuestas víctimas, es decir como una especie de perito de parte, haya zanjado la discusión.

La consigna sigue siendo la misma. Es decir, ya no importa que Uruguay haya desechado, con contundencia, esa hipótesis propiciada por un ex dignatario, cuya vanidad y la de su guardia pretoriana no soportan que sea tratado como igual ante la ley. Ciertamente, el Ejecutivo y el Poder Judicial distan mucho de ser una maravilla y las dudas que genera su comportamiento son válidas y necesarias.

Sin embargo, en lo que respecta al congreso sí hay evidencias respecto a su comportamiento selectivo. Para todo lo que no tenga que ver con sus cálculos particulares, se apela al garantismo del orden de llegada, como si el Poder Legislativo fuese una mesa de partes y no un ente político capaz de ponderar el interés público.

Para beneficiar a Alberto Fujimori, a sus clientes privados o investigar a los opuestos, se pisa el acelerador legislativo y fiscalizador, pero cuando se trata de tramitar los vergonzosos casos de sus correligionarios, en cambio, se convierten en abogados de oficio. Que la mayoría naranja bloquee el accionar de la justicia para blindar a su aliado Donayre o que pretenda, de igual modo, posponer la suspensión de Moisés Mamani hasta que los señores retornen de sus largas vacaciones de verano, es una alerta del desastre que se podría venir en estos dos años y medio que les quedan y sin reelección a la vista.