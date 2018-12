Abren proceso a fiscal Peña por interferir en diligencia sobre 'AG' a Odebrecht

La Fiscalía Suprema de Control Interno abrió proceso disciplinario al fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público, por presuntamente haber interferido en la investigación del caso Lava Jato.

Como se recuerda, el fiscal anticorrupción, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, denunció que el fiscal Alonso Peña Cabrera le habría pedido que no pregunta por la anotación "AG", durante el interrogatorio al exejecutivo de Odebrecht, Marcelo Odebrecht.

“Una vez que recibo el expediente o la carpeta fiscal me entrevisto con el doctor Alonso Peña Cabrera, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional, para que me oriente sobre cuál iba a ser el mecanismo para obtener la declaración de Marcelo Odebrecht respecto a esta anotación [AG kuntur] y es así que cuando él me pregunta si iba a realizar preguntas sobre todas las inscripciones […] él me indica que AG no se pregunta”, dijo José Domingo Pérez durante una entrevista periodística en agosto de este año.

Sobre esta acusación, Alonso Peña Cabrera señaló que "era inviable hablar sobre 'AG'. 'AG' nunca estuvo en agenda, nunca estuvo en el diálogo, nunca estuvo finalmente en la comunicación con él". Pese a ello, la resolución señala que deberá dar un informe con sus descargos durante los próximos días.