Para salvarnos del infierno

A la hora de debatir, los fundamentalistas llevan ventaja. Como sus argumentos provienen de la fe y creen actuar por la salvación de la humanidad, es inútil plantearles argumentos racionales. Fanatizados por un discurso donde impera el miedo al pecado y al infierno, piensan que sus propósitos santifican sus métodos. Por eso apenas reparan en las profundas contradicciones en las que navegan, como ha vuelto a probar la marcha «Con Mis Hijos No te Metas» de esta semana.

Quizá lo más desconcertante haya sido la aparición de Edwin Donayre. Escogido como promotor de la marcha, aparece en un video donde vocifera: «Mantengamos nuestras tradiciones y nuestras costumbres de valores éticos y morales». Una verdadera oda a la incoherencia y al descaro de parte del ex Comandante General del Ejército sentenciado por el «Caso gasolinazo», la operación por la que robó cantidades vertiginosas de combustible a su institución para venderlas en autoservicios privados. Hasta ahora, el todavía congresista se ha salvado de cinco años y medio de prisión gracias a una sospechosa demora en su acusación constitucional. ¿«Con Mis Hijos No Te Metas» nos está diciendo que un ladrón es su ejemplo de ética y moral? ¿Que les espanta que sus hijos sean gays, pero no tienen problemas con que sean delincuentes?

Una de las oradoras más enérgicas de la jornada fue Rosa Bartra. «Vengo acá como mamá porque tengo hijos como ustedes a los que vamos a defender», dijo. Lo hizo solo un mes y medio después de votar a favor del blindaje de César Hinostroza, cabecilla de la mafia de «Los cuellos blancos del puerto», que negoció la libertad del violador de una niña de once años. Su intervención vino luego de que Fuerza Popular anunciara su adhesión a la marcha, mientras a Moisés Mamani lo bajaban de un avión por tocamientos indebidos al personal de cabina.

Pero la intervención más fascinante estuvo a cargo del director de la Biblioteca del Congreso, Ricardo Vásquez Kunze, quien también apareció en los spots promocionales de la marcha, asegurando que «La realidad de la naturaleza es que existen hombres y mujeres, no hay tercer sexo, ni nada por el estilo» y que «La ideología de género es siempre totalitaria».

Se trata del mismo Vásquez Kunze que, en respuesta a las críticas desde sectores evangélicos —columna vertebral de «Con Mis Hijos No te Metas»— por un artículo donde defendía la unión civil no matrimonial y el Estado laico, antes publicó un video donde decía: «Sus comentarios demuestran claramente lo que son: intolerantes y sectarios […]. Ustedes son la rama torcida del cristianismo. Ustedes podrían ser también los amanerados de la fe, ya que me llaman a mí amanerado. […] Ustedes dicen que yo voy a terminar en el infierno. Si existe el infierno, ahí nos veremos todos. Pero porque a ustedes, el Papa y sus bulas los condenaron al infierno hace mucho tiempo. Lo que les voy a decir es lo siguiente: ustedes no me van a amedrentar jamás. Ustedes, les digo yo, váyanse al infierno».

Amén.