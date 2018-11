Jaime Yoshiyama está dispuesto a revelar identidad de aportante a Fuerza 2011, dice abogado

El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, aseguró que su patrocinado está dispuesto a revelar la identidad del aportante que contribuyó a Fuerza 2011, durante la campaña presidencial de Keiko Fujimori, tras las revelaciones de Jorge Yoshiyama.

“Vamos a decir quién fue la persona que dio el aporte [...] Me habla Jaime Yoshiyama de un solo aporte, entonces vamos a esperar su revelación completa. Lo que sé es que ha habido un aporte, no sé si de una empresa o una persona, lo que estoy trasladando es la versión tal cual la he recibido, yo no he estado en el 2011”, dijo Abanto a la prensa.

Durante la audiencia, Abanto dijo que su cliente le autorizó revelar que le encargó a su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki que realice “actos de simulación” de aportes a la campaña de Keiko Fujimori. No obstante, negó que los 100 mil dólares que entregó en esa ocasión sean de la empresa Odebrecht.

Abanto argumenta que como el dinero no sería de la constructora, no sería ilícito, por ende no calificaría como delito de lavado de activos. También, consideró que el método del ‘pitufeo’ que sustenta la Fiscalía es solo una “falta administrativa”.

“(El pitufeo) es una falta administrativa. Tendría que controlarlo la ONPE y ver qué hace. Además, estaríamos ante una infracción prescrita. Esto ocurrió hace siete años”, dijo a su salida de la Sala Penal.

En esa línea, enfatizó que Jaime Yoshiyama, quien se encuentra en Estados Unidos, puede brindar sus declaraciones si la Fiscalía envía un equipo especial.

“Mi cliente está pidiendo que la fiscalía se traslade a Miami a tomarle la declaración para comenzar todo el procedimiento que permita acreditar el origen lícito del dinero”, dijo Abanto. “Si quiere (la fiscalía) irá, si no quiere no irá. Pero ahí está la disposición de mi cliente de dar la declaración”, añadió.