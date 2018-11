Miguel Torres señala que Keiko desaprueba prisión preventiva de Silva Checa

El presidente del Comité de Emergencia de Fuerza Popular, Miguel Torres, visitó a la lideresa del partido y actual investigada por lavado de activos Keiko Fujimori a más de una semana desde que fue trasladada al penal Anexo Mujeres de Chorrillos, en el que deberá cumplir 36 meses de prisión preventiva.

De esta manera, el legislador fujimorista destacó a su salida del centro penitenciario que la imputada se manifestó en contra de la orden dictada por el juez Richard Concepción de dar prisión preventiva por el mismo plazo a Vicente Silva Checa. "Me ha comentado que le parece un nuevo atropello", indicó.

Ello en relación a la maratónica audiencia que se llevó contra la cúpula de FP por formarse presuntamente al interior de ella una organización criminal. En primer lugar se vio el caso de Jorge Yoshiyama Sasaki, y después se leyó el fallo para Vicente Silva Checa, quien operó a favor de Vladimiro Montesinos y el régimen del exdictador Alberto Fujimori.

Tras la noticia, a la salida de Torres del penal, este llevó el mensaje de la investigada Fujimori afirmando que ella está en desacuerdo con que a "una persona que no tiene ningún cargo dentro del partido, que no tiene o no da ningún tipo de indicación, que simplemente tiene relaciones o conocidos en el ámbito periodístico, político, empresarial, se le esté privando de su libertad". Asimismo, afirmó que se trataba igualmente de un exceso y que espera que todo se corrija "lo más pronto posible".

Como se recuerda, Vicente Silva Checa es el segundo investigado que cumplirá prisión preventiva de la cúpula de Keiko Fujimori por recibir aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña presidencial de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.