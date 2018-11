Mercedes Aráoz cuestionó a Violeta como vocero del oficialismo

La primera vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz, votó en rechazo a que se incluyan en el informe final de la Comisión Lava Jato al expresidente Alan García y a la investigada Keiko Fujimori. Así, fue una de las motivaciones para que el parlamentario Guido Lombardi renunciara a la bancada de Peruanos por el Kambio.

Además, Aráoz declaró para Canal N que no existían "imputaciones concretas para ambos" justificando el voto en contra de la inclusión. "No estamos coordinando cómo debemos votar, creo que la bancada carece de una buena coordinación y se lo he dicho a Violeta como portavoz, le estoy pidiendo que reflexione", dijo también en referencia a Gilbert Violeta cuestionando su labor.

Acerca del informe en minoría presentado por el vicepresidente de la Comisión Lava Jato, Humberto Morales, Aráoz resaltó también que "no había ninguna imputación objetiva a estas dos personas que se portaron pésimo conmigo, con PPK y Vizcarra".

Asimismo, la congresista enfatizó en que "todo ciudadano merece que si se le hace una acusación, debe estar debidamente fundamentada", pese a los testimonios, reportajes periodísticos y otras menciones que se les hizo por actos de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht.

En relación al informe en mayoría presentado por la fujimorista Rosa Bartra, agregó que existían denuncias que fueron planteadas "arbitrariamente" contra expresidentes y otros exviceministros.

Cabe precisar que fueron 50 los congresistas de Fuerza Popular que también votaron en contra de la acusación a García y Fujimori. Por otro lado, Aráoz fue ministra en tres ocasiones por el partido aprista entre los años 2006 y 2011.