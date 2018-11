Referéndum 2018: 1. SÍ. 2. SÍ. 3. NO. 4. NO.

Falta solo un mes para que los peruanos votemos en el referéndum sobre las iniciativas que el presidente Martín Vizcarra planteó al congreso el 28 de julio, el cual debatió y aprobó con algunas modificaciones.

Ya es hora, por tanto, de que la ciudadanía empiece a interesarse y a formarse una opinión sobre lo que está en juego con el fin de decidir cómo marcará en la cédula de votación el domingo 9 de diciembre.

En un referéndum solo se puede votar ‘sí’ o ‘no’, pues no hay espacio para las medias tintas. Esto implica que si bien cada tema planteado en cada pregunta puede tener aspectos positivos o negativos, el ciudadano debe hacer una evaluación integral que lo lleve a tomar una decisión binaria: sí o no.

A continuación, algunas ideas sobre cómo votaría esta columna si el referéndum fuese mañana, no sin antes indicar que siempre hay que estar atentos por si en el debate indispensable sobre cada pregunta aparece información que pueda hacer cambiar de opinión.

1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? SÍ. El CNM se volvió una entidad muy corrupta y con sólidas vinculaciones con intereses políticos particulares. Ojalá que la nueva JNJ no se infecte como su predecesora. Vale la pena apostar por el cambio.

2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? SÍ. Es urgente mejorar la calidad de supervisión de los recursos que manejan los partidos. La corrupción en la política empieza por ahí.

3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? NO. Una amplia mayoría de la ciudadanía votará a favor en esta pregunta, y razón no le falta debido a que los integrantes de este congreso que sería conveniente que repitan se pueden contar con los dedos de las dos manos. Pero la no reelección es peligrosa pues producirá un parlamento más inexperto. La gente debe decidir quién se queda y quién se va.

4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? NO. Esta columna apoya la bicameralidad porque va a mejorar la calidad de las decisiones del parlamento, pero eso no se puede aceptar si viene con la trampa que armó el fujiaprismo para desnivelar la relación del congreso frente al ejecutivo con una interpretación amañada de la cuestión de confianza. Mucho hueso para esa carne.