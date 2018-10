Juan Sheput: "No me extraña esa actitud suicida del fujimorismo"

El congresista oficialista Juan Sheput, se refirió al reciente blindaje de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, investigado por el caso 'Audios CNM'.

Finalizada la sesión, el parlamentario concedió una entrevista a diario La República en donde dijo lo siguiente: "De nada valía lo que uno podía sustentar, porque ya venían con el voto preconcedido. No me extraña esa actitud suicida del fujimorismo". Sheput afirmó que no se han tomado en cuenta los argumentos constitucionales para la acusación contra el fiscal Pedro Chávarry.

El parlamentario sostuvo que Chávarry se mantendrá en el cargo de fiscal de la Nación hasta que se llegue al camino de la Comisión Permamente, en donde se iniciará un nuevo debate sobre el tema. Además, afirmó que la actitud del fujimorismo dificulta las investigaciones sobre la participación del fiscal de la Nación en el caso de 'Los Cuellos Blancos'.

Por otro, se manifestó sobre la detención preliminar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori: "Hay que tener cuidado en lo que se refiere a la prisión. Yo espero que se puedan dar los elementos a la brevedad posible en relación a las indagaciones para que este drama no continúe."