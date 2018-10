Yo sí como chicharrón... y que inviten

Yo sí como chicharrón y, si me invitan, mejor. Jorge Muñoz.

Uno de los más grandes fraudes en la historia política del país. Ricardo Belmont.

Los que han salido ganando han sido los ‘choros’, que se han salvado de que los encierre. Daniel Urresti.

Ninguna región tendrá una gobernadora regional. Retrocedemos. Yamila Osorio.

Yo soy una población vulnerable. Soy de la tercera edad, he sido obrero y como pensionista gano 400 soles hace 10 años. Mi pensión no alcanza ni para comer y si tengo para comer es por la caridad de mis hijos, sino estaría en otro lado. Enrique Fernández Chacón.

Yo me entretenía escribiendo canciones. Lo único que hacía en el CNM era hacer himnos. Yo quería hacer un himno para el CNM. Iván Noguera.

Niego ser el juez más corrupto. César Hinostroza.

Yo prefiero un terruco a un caviar. Phillip Butters.

El modelo de nuestra política es la trifulca y el palo encebado. Carmen Mc Evoy.

Vizcarra presiona para que me envíen a prisión. César Hinostroza.

Congresista Costa, ¿me indica por favor usted el artículo del reglamento que está invocando para plantear la cuestión de orden? Rosa Bartra.

Presidenta, es sentido común. Gino Costa.

Eso no está en el reglamento. Rosa Bartra.

Ponderación, presidente Vizcarra. Basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra (43 de su propio pueblo), serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia. Pedro Chávarry.

No le permito al fiscal que amenace, está aprovechándose del cargo y demostrando que no es una persona idónea para el puesto. Martín Vizcarra.

Perdió la chaveta. Mercedes Aráoz sobre Chávarry.

Chávarry se comporta como un gángster. Carlos Bruce.

Hoy es uno de los días más tristes de nuestra vida. ¡Basta de odio y rencores! Keiko Fujimori.

Ojalá se hubiera quebrado antes, cuando hay que sufrir, se sufre en serio. César Nakazaki sobre Keiko.

Siento mucho dolor. Kenji Fujimori.

Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar. Quiero pedirle al presidente una sola cosa: por favor, no me maten. Alberto Fujimori.

No me arrepiento de haber indultado a Fujimori. PPK.

Estoy decepcionado de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular. Rafael Rey.

Keiko me decepcionó. Paloma Noceda.