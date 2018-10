Así se negocian las encuestas en las redes sociales en Arequipa

El candidato al municipio distrital de José Luis Bustamante y Rivero por el movimiento regional Fuerza Arequipeña, Jimmy Ojeda, va primero en varias encuestas publicadas en las redes sociales. Si no va primero, está a un punto o menos de Jorge Zapana, candidato de Juntos por el Desarrollo.

Sin embargo, no todo es lo que parece. Un audio revela cómo Ojeda negocia con el dueño de dos encuestadoras bambas, para que su nombre efectivamente salga primero o con empate técnico en las siguientes encuestas (ver transcripción). Se trata de José Figueroa Cáceres, dueño de MGP Estudios Privados y Punto Comunicaciones. Ninguna de ellas cuenta con la certificación del JNE.

Amigos de toda la vida

El audio fue obtenido de una manera casual el pasado 25 de setiembre a las 3 de la tarde. Minutos antes, el reportero de este medio, Robert Orihuela, conversó con Ojeda sobre unos paneles de su propaganda electoral que había instalado en el distrito de Bustamante y Rivero. Al parecer, el teléfono de Ojeda se marcó solo e ingresó la llamada. El suscrito contestó y lo que se oía era la conversación entre Figueroa y Ojeda. El primero le pide disculpas por los resultados de la última encuesta que publicó en MGP, en la que Ojeda aparece segundo, después de Zapana. "Así como las dos encuestas que yo manejo, hay como 30 en la región. No me des mucha importancia. Las mías llegan a un círculo nada más", le dice Figueroa a Ojeda.

Luego de esto, Figueroa le indica que su esposa está haciendo campaña con Zapana y que le hizo un lío cuando notaron que Ojeda aparecía cercano al candidato de la flechita. "A ti te tiene miedo él (Jorge Zapana). Su única preocupación es Jimmy Ojeda", agrega.

Promesa

Sin embargo, el encuestador pone a colación la amistad que lo une con Ojeda y le promete que, en la siguiente encuesta de MGP, del sábado 29 de setiembre, lo pondría en empate técnico con Zapana y que, en la de Punto, del 1 de octubre, estaría primero. Además, le dice que se las enviará una noche antes para que las distribuya en sus redes. Y, efectivamente, en esas fechas, se publicaron los sondeos de opinión anunciados por Figueroa en las redes sociales.

La República inició la búsqueda de Figueroa y Ojeda para obtener su versión. Cuando ubicamos a Figueroa, este cortó y bloqueó las llamadas. Lo buscamos en su dirección del DNI, pero resultó un lote vacío.

Ojeda llegó junto a sus asesores, Armando Calderón y David Zapata, a este diario. Aseguraron no recordar que se hayan reunido con Figueroa para negociar ninguna encuesta o sondeo; además que el audio no tiene ningún interés público. "Estudios se hacen muchos, nosotros hacemos nuestras propias encuestas. Además, me encuentro todos los días con miles de personas que no puedo identificar, todos me prometen muchas cosas, incluso publicidad", agregó Ojeda.

Finalmente, Carlos Herrera, segundo miembro del Jurado Electoral Especial de Arequipa, manifestó que investigarán el caso de oficio. Además, indicó que solo hay tres encuestadoras autorizadas en Arequipa y que nadie puede publicar encuestas y sondeos luego del 30 de setiembre. Por eso, habría doble falta en Figueroa, puesto que publicó su última encuesta el 1 de octubre.