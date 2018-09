Martín Vizcarra participa en evento sobre el cambio climático en Estados Unidos [FOTOS]

Actualización

El presidente Martín Vizcarra hace su intervención en evento sobre el cambio climático en Nueva York, Estados Unidos. En Twitter, asistentes a la reunión han compartido diversas fotografías del mandatario peruano.

El Presidente del Perú @MartinVizcarraC interviene en #ClimateWeekNYC conjuntamente con Gobernador @JerryBrownGov y la Presidenta de Marshall Island @President_Heine Destaca la Ley de Cambio Climático de Perú y el compromiso del Perú desde la COP20 pic.twitter.com/e4mzg3lMfE — Manuel Pulgar Vidal (@manupulgarvidal) 24 de septiembre de 2018

Martin Vizcarra, President of the Republic of Peru: elaborating strategy for green growth: resucing GHG emissions, use of clean tech, dvping energy efficiency, climate resilient infrastructure #ClimateWeekNYC @CliMates_intl pic.twitter.com/5rKcLsjRco — Alex Lutz (@Writels) 24 de septiembre de 2018

Agenda de Martín Vizcarra

El presidente de la República, Martín Vizcarra, inicia desde este lunes actividades en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en representación del Perú en la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas.

De acuerdo a su agenda, a las 8:15 horas locales (7:15 a.m. de Lima), el mandatario estará presente en un evento especial sobre el narcotráfico, en el cual intervendrán el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Desde Nueva York, presidente @MartinVizcarraC participa en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Narcotráfico. pic.twitter.com/6oaLM2VeNe — Presidencia Perú (@prensapalacio) 24 de septiembre de 2018

A las 9:15 horas (8:15 a.m. Lima), Martín Vizcarra intervendrá en The Climate Week NYC, evento sobre el cambio climático que se desarrollará en el auditorio del diario estadounidense The New York Times.

En la tarde, a las 16:30 horas (3:30 p.m. Lima), Martín Vizcarra tendrá una reunión bilateral con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel. De igual manera, media hora después, con el mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Ambas citas se desarrollarán en la sede de las Naciones Unidas.

Durante la noche, a las 19:00 horas (18 p.m. en Lima), Martín Vizcarra estará presente en la recepción organizada por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, para luego participar en la cena con la Americas Society and Council of the Americas.