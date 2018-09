Oficialismo señala que Chávarry usa Fiscalía como "arma de venganza y chantaje"

Parlamentarios de Peruanos Por el Kambio (PPK) cuestionaron la investigación iniciada por el fiscal Pedro Chávarry contra Mercedes Aráoz y Carlos Bruce por los “Keikovideos”.

Para el oficialismo esta sería una represalia del titular del Ministerio Público (MP). El fiscal Chávarry presentó la denuncia horas después que el congresista Juan Sheput sustentó el informe de la denuncia constitucional que lo involucra en los “Audios CNM”.

A través de su cuenta de Twitter la congresista Mercedes Aráoz criticó la investigación aperturada por el titular del MP. “Una investigación sin sustento y teniendo como “evidencia” un viaje de supervisión de obras que hicimos con varios congresistas. Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió.

En esa línea, el parlamentario Guido Lombardi, también cuestionó que esta investigación sea revelada posterior al informe presentado por Sheput. “Y lo anuncia, cobardemente, poco antes de la medianoche. Utiliza la Fiscalía de la Nación como arma de venganza y de chantaje”, escribió Lombardi en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce, en entrevista a Canal N respondió al fiscal Chávarry que “es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, agregó Bruce.

La denuncia interpuesta por el MP es por los “Keikovideos” revelados previo a la segunda vacancia a Pedro Pablo Kuczynski. Ahí, según Chávarry, hubo una presunta compra de votos para favorecer al expresidente.

También están acusados los congresistas Marvín Palma, Maritza García, Lucio Ávila y el expresidente Kuczynski.

Y lo anuncia, cobardemente, poco antes de la medianoche. Utiliza la Fiscalía de la Nación como arma de venganza y de chantaje. https://t.co/ys7swezEOa — Guido Lombardi (@GuidoLombardiE) 22 de septiembre de 2018