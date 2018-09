“No puede haber una reforma real sin voluntad política”

Redacción Norte

La cuestión de confianza planteada por el presidente Martín Vizcarra para que el Congreso apruebe las cuatro reformas políticas y judiciales vía el mecanismo constitucional del referéndum, mereció el respaldo de las autoridades del norte del país.

El representante de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia del Santa, Rodolfo León Menéndez, saludó que el mandatario haya planteado la cuestión de confianza ante el Parlamento, lo cual —dijo— está establecido en la Constitución y permitirá fortalecer la democracia.

“Presidente (Martín Vizcarra), en nombre del empresariado le pido que sea firme y que su decisión venga acompañada de una transparencia total para que el pueblo vea que hay interés de cambiar todos los actos de corrupción enquistados en los poderes del Estado. Usted tiene la ventaja porque no va a postular en las próximas elecciones y no hay compromiso con nadie. Es oportuna la cuestión de confianza”, expresó.

León Menéndez admitió que la lucha entre los dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, genera incertidumbre en los empresarios al no saber cuál será el futuro del país. Criticó a la bancada fujimorista por oponerse a las reformas.

“Si los congresistas, en su mayoría fujimoristas, se oponen, es porque no hay intención de querer cambiar el sistema y por el contrario manipulan y entorpecen al Gobierno. Cómo es posible que a más de un mes no haya respuesta a las iniciativas de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo”, apuntó.

Por su parte el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y arzobispo de Trujillo, monseñor Miguel Cabrejos Vidarte OFM., aclaró que “no puede haber una reforma real y concreta sin voluntad política” y consideró que esta es una “oportunidad para que el Congreso se una al clamor de la población”.

“Una legítima democracia escucha y consulta a la población. Nunca deben olvidarse que fueron escogidos por la población, para servir al Perú”, sostuvo la autoridad religiosa.

A su turno el gobernador regional de Tumbes, Ricardo Flores Dioses, se mostró a favor de la cuestión de confianza planteada por el presidente a fin de aprobar los proyectos de ley sobre la reforma judicial y política.

Añadió que debe continuar el proceso para que las propuestas de reforma impulsadas por el jefe del Estado se puedan ejecutar, ya que cuenta con el respaldo general de la población.

Flores Dioses remarcó que los tumbesinos han sido enfáticos con el presidente Vizcarra pidiéndole que siga adelante con las reformas y el gobierno regional respalda el clamor del pueblo.

El gobernador regional también consideró que la actual coyuntura del país no tiene por qué detener el crecimiento económico del Perú. “Existen mecanismos legales para que el país no se paralice porque algún poder del Estado pueda caer en crisis. El país tiene que seguir caminando. Las medidas del mandatario no ponen en riesgo la gobernabilidad”, concluyó.

Reforma es positiva y necesaria

La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) exhortó al Parlamento a dar prioridad a la agenda propuesta por el Ejecutivo.

Su presidente Hermes Escalante Añorga manifestó que la reforma es necesaria y positiva, en la medida en que busca transparentar el accionar de las instituciones públicas, así como reducir los altos índices de corrupción que actualmente existen en nuestro país.