Jurado Nacional pone en carrera a 46 candidatos de Arequipa que fueron excluidos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) devolvió la vida a 46 candidatos de Arequipa que fueron excluidos del proceso electoral por omitir información en su hoja de vida: no consignaron sentencias consentidas ni sus bienes patrimoniales. El Jurado Electoral Especial (JEE) los sacó de carrera por esa razón. Sin embargo, según la resolución N° 2378 emitida por JNE, no proceden aquellas exclusiones donde el candidato no tuvo oportunidad de presentar sus descargos en audiencia pública del JNE. El plazo para las audiencias venció el 7 de setiembre y muchas exclusiones incluso se oficializaron pasada esa fecha.

Entre los que regresan a la contienda son Álvaro Moscoso de Unidos por el Gran Cambio, Jaime Mujica de Arequipa Renace, Benigno Cornejo de Arequipa Avancemos e Israel Zuñiga de Arequipa Transformación.

Pero no están del todo salvados ya que sus casos pasarán al Ministerio Público para que se investigue.

Los miembros del JEE de Arequipa explicaron que se han puesto tres reglas para el tratamiento de las exclusiones.

Según la resolución, quedan nulas las que no obtuvieron audiencia pública ante el JNE hasta el 7 de setiembre. Eso sin tomar en cuenta la fecha en que los jurados electorales especiales emitieron la exclusión.

También se beneficiaron las exclusiones cuyo aspirante interpuso apelación (para tener una audiencia) antes del 7 de setiembre y la misma no fue elevada por el Jurado Especial al JNE.

La resolución también contempla las exclusiones por sentencias a los que pudieron apelar ni obtener audiencia pública ante el JNE antes de la mencionada fecha.

En todos los casos, la autoridad electoral dispone que se hagan las anotaciones marginales en las hojas de vida de los candidatos. Esto quiere decir que se aclarará que se encontraron inconsistencias entre lo que declararon y lo que los jurados electorales fiscalizaron.

Serán denunciados

El segundo miembro del JEE de Arequipa, Carlos Herrera, explicó que "el hecho de que vuelvan a carrera no significa impunidad. Todos los expedientes de los candidatos excluidos, sumados los que tienen ratificación del JNE, serán puestos a disposición del Ministerio Público".

Esto con el fin de que el fiscal penal de turno abra las investigaciones pertinentes y decida si denuncia o no a los postulantes por los posibles delitos de falsedad genérica, falsedad ideológica o falsificación de documentos.

Con esto queda zanjada las dudas. Los aspirantes con sentencias firmes del JNE siguen en condición de excluidos y los tachados también están fuera.

No están libres de salir

A pesar de la buena nueva para los candidatos, no todo está dicho. Los jurados electorales especiales aún tienen la facultad de excluir a los candidatos hasta un día antes del 7 de octubre.

Las causales podrían ser dos. La primera es que se publique una nueva sentencia en segunda instancia (firme) por un delito penal contra algún candidato. Es decir, si el candidato es sentenciado entre el 15 de setiembre y 7 de octubre, queda fuera automáticamente.

La segunda causal es ser reincidente en cuestiones de dádivas. La primera vez es solo una multa, pero en la segunda queda fuera.