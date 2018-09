¿Qué puede pasar en el Perú futuro?

La incertidumbre ha vuelto a establecerse en el Perú. Mirando el medio año siguiente, existen desenlaces muy distintos cuya probabilidad irá cambiando en función de qué haga cada actor político. En este momento, los escenarios políticos hasta el final del verano 2019 y su posibilidad son:

1. Vacancia presidencial: 25%. El embate lanzado por Keiko Fujimori contra el presidente busca ponerlo contra las cuerdas para que ‘recapacite’ y se alinee con FP, pero se podría convertir en intento de vacancia si eso no ocurre. A los 69 que votaron por Daniel Salaverry para presidir el congreso podrían sumarse otros de, por ejemplo, Apra, AP, APP y la izquierda, luego de una campaña de desprestigio con casos como el de Cavassa que permitiría matar ‘dos pájaros de un tiro’: Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz. No es lo que más le conviene a KF, pero la racionalidad ya no impera en su partido sino la desesperación. Esto implica un adelanto electoral.

2. Disolución del congreso: 25%. La entrevista a Vizcarra en CNN y sus discursos no dejan duda de que es real su voluntad de plantear una cuestión de confianza si el congreso no apoya la reforma vía referéndum, así como de disolverlo, lo que implicaría un adelanto de elecciones parlamentarias.

3. Armisticio: 5%. La confianza entre Vizcarra y Keiko Fujimori se rompió después de que la jefa de FP violara el pacto de reserva de las citas que tuvieron, así como por el ataque lanzado por su partido. La suspensión de hostilidades antes de fin del verano 2019 es un escenario de nula posibilidad pero, como en el Perú nada es imposible, se le asigna solo 5%.

4. Entrampamiento sin salida: 45%. Este escenario pasa porque el congreso plantea la vacancia del presidente Vizcarra pero no consigue los votos suficientes para aprobarla. O porque el gabinete solicita una cuestión de confianza al congreso por las largonas de FP para no aprobar nunca el referéndum, pero el parlamento no acepta ni siquiera debatirla aduciendo, luego de una ‘consulta’ a la comisión de constitución –sucursal de la oficina de Ana Vega y Pier Figari encargada a Úrsula Letona–, que el motivo del pedido no es asunto propio de un pedido de confianza, lo cual sería finalmente dirimido, sabe Dios cuándo, por un TC en el que el fujimorismo acrecentará su control. Este es un escenario tipo ‘calma chicha’ en el que el país prácticamente se paraliza por falta de decisión en el sector público y en el congreso por el quiebre de los puentes con el Ejecutivo.

Son cuatro escenarios que se van a ir modificando en función de lo que hagan el gobierno y el congreso.