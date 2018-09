Luís Arce: “Van a encontrar más conversaciones con el magistrado César Hinostroza” [VIDEO]

¿A qué se debe su visita a la casa del ex juez, Walter Ríos?

Mi presencia en el evento que da origen a estos audios es eminentemente protocolar, a mí me invita la Corte Superior del Callao por su aniversario. Posterior al evento de celebración por el aniversario, es protocolo que a las autoridades que hemos estado ahí presentes, la corte invite a un almuerzo. Nos dieron una dirección y ahí nos dirigimos. A eso obedece mi presencia en ese inmueble. Y es la única vez a lo largo de mi vida que estuve en ese lugar. Entonces no ha sido una invitación de una persona en particular

Según los audios, en esta ceremonia el señor Hinoztroza le transmite el pedido de Raúl Odar.

El primer audio que sale yo no lo he negado, sí, tengo conversaciones con colegas y ahí está esa conversación. Desde el primer audio en marzo hasta los audios que sacó La República, si analizan, siguen buscando llegar a mí. Entonces la lógica nos lleva a decir lo siguiente: ¿Qué pasó en ese mes?, ¿dónde está el favor? ¿dónde está el acuerdo? No hay nada, no hay ningún aterrizaje. Yo respondo por mis actos no por los actos de terceros porque yo cuido mi honor y mi trayectoria.

¿Cuál es su relación con César Hinostroza?

A César Hinostroza lo conozco hace más de 20 años, como conozco a un sinnúmero de magistrados. Así como ustedes acuden a las reuniones de su gremio de periodistas, nosotros también acudimos a las invitaciones que nos hacen los gremios judiciales o fiscales y, en este caso, electoral.

¿No son amigos?

Nos conocemos, lo he tratado, me he comunicado (con él) como con cualquier otro colega.

¿Entonces es solo cordial?

Es amical, es amical.

En el audio publicado por La plataforma de investigación periodística, se escucha a Hinostroza asegurarle a Odar que ya habló con usted sobre su pedido en la ceremonia de la Corte del Callao. ¿Esta conversación se dio y en qué términos?

Yo todavía tengo buena memoria. Jamás, nunca me mencionó ni en esa oportunidad ni en ninguna otra el tema de causas que resolver en el Jurado, menos de este señor. Aquí quiero hacer una precisión: ustedes se enfocan en la conducta de los magistrados pero nadie mira la conducta de este señor, por cuya actuación yo resulto ser agraviado. Aquí quien actuó de mala manera, conduciéndose por caminos inadecuados es ese señor Odar a quien nunca lo he visto, nunca lo he tratado, nunca lo he saludado.

Entonces ¿esa conversación que indica Hinostroza con usted en la Corte del Callao no se dio?, ¿Hinostroza ha utilizado su nombre?

Yo no respondo por acciones de terceros. Yo lo que le digo es que jamás me ha pedido ni ese ni ningún otro caso. Si el favor es escuchar a alguien, pues bien, he realizado favores, pero no a César Hinostroza porque jamás esa conversación tuvo aterrizaje. Lo que él me dice es que un amigo de él desea una entrevista conmigo, y digo ah ya, perfecto.

Pero también dice que conversó con usted del tema, que el pedido se verá el viernes. Son datos que él va dando...

No me ligue la conversación de terceros con mi actuación personal, y es tan cierto lo que le digo que ese famoso viernes 27, yo he estado en audiencia y he estado presente. Si somos acuciosos resulta que este tema aún no se ha resuelto, ¿de qué hablamos?

Los plazos del Jurado no son inmediatos, ¿por eso Odar buscaba que vieran el tema en el que estaba interesado?

Lo que él buscaba, y ahora se sabe a través de los audios que la prensa ha difundido, es que este señor Odar buscaba que se señalara la vista de la causa, estos quiere decir que las parte deberían venir a informar para que se resuelva el tema de la vacancia. Yo, Luis Arce Cordova no tengo ninguna facultad para señalar vista de causa ni jamás le he pedido a la secretaria general que señalen una causa de mi particular interés o de interés de terceros.

¿Y por qué cree que Hinostroza consideraba que Odar sí podía conversar con usted, tal como escuchamos en los audios?

Odar le dice que no puede comunicarse con el señor Ticona; el presidente tiene “n” actividades que realizar y este señor recurre inadecuadamente a tercera personas, por eso digo, la mira debería estar en el accionar de Odar y no en mi persona.

A Odar lo sacarán de candidato o la población ya no votará por él. Pero hay que cuestionar la actuación de las autoridades.

Pero yo no puedo responder por lo que conversan terceros, yo respondo por mis actos. Cuando salió el audio, al minuto hábil siguiente pedí que se me abra investigación por el contenido de los audios, solicité que se me apartara del conocimiento de las causas mientras duren las investigaciones; presenté mi declinación como representante del Ministerio Público ante el JNE y finalmente informé todos estos hechos al Fiscal de la Nación. El resultado de la investigación es que no existe ninguna infracción. Jamás pisó este recinto electoral el señor Odar porque el quería que nos viéramos acá, no en la calle.

Quería que resolvieran favorable el tema de la vacancia, no importa dónde se vean

Vuelvo al audio y lo que quería era que señalaran la vista de la causa. Y algo más, en las notas se habla de Luís Arce Córdova. Pareciera que el Jurado es un tribunal unipersonal o que acá yo tengo el manejo de la institución. Es falso, atrevido e irrespetuoso. Es un voto más de cinco.

Pero que puede decidir, ¿no cree usted?

Ah, por supuesto, por supuesto puede ser un 5 a 0, un 4 a 1, puede ser un 3 a 2, no lo sé pero quien dirime en el caso de un empate es el señor presidente, no mi persona.

Usted sabe que La República está procesando más audios, ¿asegura que no vamos a encontrar ningún otro audio donde se le implica?

Si te refieres al teléfono del doctor Hinostroza vas a encontrar otras conversaciones pero lo que nunca vas a encontrar son es irregularidades. Dentro de los 6 meses que han intervenido su teléfono no debe haber una, quizás dos o tres. Y fueron conversaciones amicales.