Cuestionan a Villa Stein por alentar golpe militar contra reforma judicial

El pedido que hizo el exvocal supremo y expresidente del Poder Judicial Javier Villa Stein para que las fuerzas militares intervengan contra la reforma judicial que ha emprendido el gobierno mereció serios cuestionamientos.

“El Sr. Martín Vizcarra no acierta una, sometido al poder fáctico y golpista caviar, pretende una reforma de la institucionalidad judicial con los mismos usurpadores que desde Montesinos vienen vendiendo la misma especie. Basta ya, o un pronunciamiento cívico-militar puede llegar”, publicó Villa Stein en Twitter.

En respuesta, el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Diego García Sayán sostuvo que Villa Stein es un exjuez que desde hace tiempo está en una campaña política extremista satanizando cualquier proyecto democrático. Recordó, además, que, como juez, dictó sentencias contrarias al derecho internacional.

“Por eso no me llama la atención sus pensamientos extremistas que dan lugar a un pronunciamiento haciendo un llamamiento militar, lo que es anacrónico y va contra el Estado democrático. No es alguien que merezca respeto ni consideración”, indicó.

García Sayán agregó que cada vez que se levanta el tema de la moralización y lucha contra la corrupción, quienes se resisten a ello van al ataque.

“Eso lo hemos vivido hace 18 años, cuando con Valentín Paniagua empujamos la moralización del país con una gran campaña anticorrupción”, recordó.

Para el jurista, los que ahora critican la reforma son los mismos que antes fueron “candidatos bailarines a la vicepresidencia con Fujimori”, y parece que hubiera pasado 18 días y no 18 años.

“Ahora repiten las críticas de siempre, como la ‘caviarización. Son las respuestas de gente que se resiste a un modelo transparente de funcionamiento del Estado”, comentó.

Por su lado, el director de Transparencia, Gerardo Távara, dijo que Villa Stein hace tiempo ha perdido cualquier respeto por las prácticas democráticas, y lo mejor es no darle importancia. El exprocurador Ronald Gamarra advirtió que justamente los cuestionados se oponen a la reforma.❧

CLAVES