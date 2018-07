¿El “Perro calato” fue un manjar curativo? [VIDEO]

Los arqueólogos no se ponen de acuerdo pero coinciden en señalar que los primeros registros del PPSP coinciden con la Cultura Lambayeque, que tuvo su esplendor hace menos de mil años y que basa su origen en la leyenda de Naylamp, ese mítico rey que desembarcó en el norte peruano procedentes, quizá, de México o Centroamérica. Estos registros son “huacos” dedicados al PPSP.

Será por eso que algunos especialistas coinciden en que el PPSP procedería de México, donde son conocidos como xoloitzcuintle, o “cholos”, a secas. Se sabe que los conquistadores que acompañaron a Hernán Cortés se horrorizaron cuando comprobaron que los “cholos” formaban parte del menú azteca. Diversas ordenanzas prohibieron su consumo y casi se extinguieron. Hoy en día, el “cholo” es el perro símbolo del estado de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Hasta su equipo de fútbol es representado por el retrato de un perro sin pelo y sus jugadores con conocidos como “los cholos”.

Cuando los conquistadores desembarcaron en el norte peruano no fueron tan drásticos y tampoco alentaron su extinción. Sólo rechazaron a la especie por su apariencia y los condenaron al abandono total. Los “cholos” persistieron y años después este apelativo sirvió para identificar al mestizaje peruano. Hijo de negro con chola era un “mulato” y sus hijos un “cholo”. Fue un término despectivo en la complicada estratigrafía social de la época. Aquí fueron conocidos como “viringo” y “perro calato” (del quechua “ccala”: desnudo).

Hoy en día se siguen publicando muchos libros dedicados a los PPSP. En el Ministerio de Cultura se publicó CAN NUESTRO, con fotos de Elsa Estremadoyro y un interesante texto donde se revelan detalles poco conocidos de esta especie que, al parecer, pudo formar parte del menú diario. Más recientemente, la revista Science y diarios como The New York Times reveló una ambiciosa investigación genética que demostraría que los perros prehispánicos habrían desaparecido y que sólo existen especies con ADN procedente de aquellos canes que llegaron con los cristianos en la conquista de América. La nota cita al “cholo” mexicano pero no especifica por qué mantuvo esa característica de no llevar pelo.

En CAN NUESTRO también se cita información más que sorprendente: como los datos referidos al PPSP en el libro “Medicina Popular Peruana” publicada en 1922 por el sabio Herminio Valdizán. Se lee que beber la sangre caliente de un PPSP degollado al pie de la cama del enfermo servía para curar el asma. O un suculento caldo de cabeza de “perro calato” servía para atender males nerviosos. Se habla de cataplasmas elaborados con cerebro de perro e infusiones con heces disecadas. O lameduras de viringo para curar ciertas heridas. En fin, todo indica que no tener pelo facilitaba su cocción y rápido consumo, así sea para paliar el hambre.