Discutir sobre los partidos parece una tarea infructuosa. Se ha escrito mucho y casi todos llegan a la misma conclusión. Los que tenemos apenas merecen ese nombre o se les niega su existencia. Se los califica como partidos personalistas, de firmas, carteles, cuando no se recurre a sobrenombres como vientres de alquiler o vehículos electorales. Sin embargo, esos son los partidos que tenemos y sobre esa realidad debemos actuar. Su configuración impacta en la calidad de la democracia. La nuestra no se consolidó, entre otras razones, por la carencia de un sistema de partidos institucionalizado que le diera soporte. Su erosión tampoco puede explicarse sin tomar en cuenta esa carencia.

En el Perú había 43 partidos políticos inscritos para las elecciones generales de este año, la cifra más alta de nuestra historia reciente. Sin embargo, solo seis consiguieron representación en el nuevo Congreso bicameral y los demás perderán su inscripción. Entre los seis suman 190 escaños, pero ninguno tiene mayoría. Como es obvio, la inscripción legal no convierte automáticamente a una organización en un partido. Tampoco basta con presentar candidaturas, ganar una elección o tener representantes en el Congreso. Un partido supone continuidad, una organización que sobreviva a la campaña, vínculos con la sociedad y capacidad para canalizar y agregar intereses. No se requiere que cumpla plenamente esas funciones, pero algo debe existir.

El problema peruano no es nuevo. El sistema de partidos configurado a fines de los años setenta y durante los ochenta, integrado por el APRA, Acción Popular, el PPC e Izquierda Unida, tenía presencia nacional, militancia y vínculos sociales. No eran organizaciones perfectas ni representaban por igual a todos, pero estructuraban la competencia y conectaban los niveles de gobierno. Su desplome a comienzos de los noventa no dio paso a partidos de características semejantes.

Los partidos emergentes que ocuparon ese espacio fueron, en su mayoría, organizaciones construidas alrededor de un líder. Podían ganar la Presidencia y el Congreso sin desarrollar una organización estable. Cambio 90, Nueva Mayoría, Perú Posible y Peruanos por el Kambio son ejemplos de organizaciones que llegaron al gobierno y luego desaparecieron o perdieron centralidad. Perú Libre, conserva su inscripción, aunque languidece. La competencia nacional quedó en manos de partidos personalistas, mientras la política regional y municipal fue ocupada por movimientos regionales. La fragmentación adquirió dos dimensiones: una horizontal, entre partidos que disputan el poder nacional, y otra vertical, entre estos y las organizaciones subnacionales.

Las elecciones de 2026 muestran el resultado de esa evolución. De los 43 partidos inscritos, solo seis consiguieron superar el umbral electoral y acceder a la distribución de escaños: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación. En realidad, participaron 36 partidos y tres alianzas electorales. La composición del nuevo Congreso también muestra diferencias. Solo el 24,2% de los electos había ejercido antes el cargo de congresista. Además, según la ONPE, casi una cuarta parte participó como invitada y no como afiliada. Una bancada no garantiza así una organización capaz de sostenerla.

Hay otra paradoja. Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú, con redes municipales y presencia parlamentaria, no superaron el umbral electoral en 2026. Su implantación territorial no se tradujo en respaldo nacional. Si bien consiguieron ganar cargos regionales y municipales, perderán su inscripción. A la inversa, Fuerza Popular ganó la Presidencia y Juntos por el Perú obtuvo la segunda bancada más numerosa, pero ambos tuvieron una cobertura territorial mucho menor que la de los partidos antes mencionados. Y es que una cosa es tener fuerza electoral nacional y otra contar con organización en el territorio.

No se trata de exigir partidos iguales ni de añorar los años ochenta. Los partidos actuales son los que tenemos y debemos analizarlos como son, no como quisiéramos que fueran. Algunos pocos tienen base militante y continuidad, pero la mayoría depende de un liderazgo y varios son organizaciones electorales que se activan durante las campañas.

Las reformas electorales tampoco han ordenado la competencia. Han sido limitadas, mutiladas y desnaturalizadas por los dos congresos anteriores. En 2019 se planteó eliminar las firmas de adherentes y aumentar las exigencias de afiliación, establecer elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y fijar umbrales para reducir la oferta electoral. Las PASO fueron desactivadas y varias modificaciones debilitaron el proyecto. El Congreso ha cambiado reiteradamente las condiciones de competencia. En 2026, la Ley 32657 redujo del 50% al 30% el mínimo de regiones en las que un partido debía presentar candidaturas para conservar su inscripción, con lo que cuatro de los seis partidos con representación en el Congreso, se salvaron.

El umbral electoral ha reducido el número de partidos con representación parlamentaria, pero no ha resuelto el problema de fondo. Las seis organizaciones pueden ocupar los 190 escaños y carecer de mayorías, cohesión o capacidad para representar intereses amplios. La reducción numérica no equivale a institucionalización. Tampoco las alianzas, que suelen ser acuerdos electorales de corta duración, han conseguido agregar de manera estable a las organizaciones.

El sistema partidario no se fortalece haciendo más difícil la inscripción ni cerrando la competencia a quienes ya están dentro. Si la puerta de entrada se vuelve casi infranqueable y la de salida se aplica de manera selectiva, se protege a las organizaciones existentes sin exigirles que sean representativas. Puede haber menos competencia, pero no mejores partidos.

Los partidos que tenemos son el resultado de una historia de desplome, personalismo, reglas cambiantes y escasa integración social. Cambiar las reglas no transforma por sí solo esa realidad, pero renunciar a modificarlas tampoco la resolverá. Las normas no lo son todo, pero importan. Pueden generar incentivos para la organización, la continuidad y la representación, o favorecer la informalidad y el oportunismo. Por eso, es necesario seguir cuestionando las reglas vigentes y proponer reformas, no porque estas vayan a resolver todos los problemas, sino porque unas reglas inadecuadas o la ausencia de cambios necesarios terminan agravándolos. De lo contrario, seguiremos teniendo partidos para competir por el poder, pero no organizaciones capaces de representar e integrar políticamente al país.