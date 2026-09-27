"El marco legal es importante y [López Aliaga] se lo ha salteado", denuncia candidato de Juntos por el Perú a Lima Oswaldo Vargas

Oswaldo Vargas no le da tregua a Rafael López Aliaga. El candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana por Juntos por el Perú sostiene que la postulación del exalcalde es una reelección encubierta y cuestiona al Jurado Nacional de Elecciones por no responder a tiempo las consultas sobre el caso. En entrevista con La República para Elige Bien 2026, el alcalde en licencia de Lurigancho-Chosica descarta crear una policía municipal y apuesta por fortalecer el serenazgo junto con la Policía Nacional. También le exige al MTC que certifique los trenes que deben llegar a Chosica.

¿Por qué quiere ser alcalde de Lima?

Bueno, yo estoy en licencia porque estoy candidateando para Lima Metropolitana. Me siento preparado, tengo las estadísticas, las numéricas en cuanto a mi gestión. Desde que ingresé a la gestión, a pesar de que hemos recibido el golpe de la naturaleza por el cambio climático, estamos en el primer lugar de la ejecución presupuestal a nivel de todo Lima Metropolitana. Lurigancho-Chosica ha logrado ejecutar el 100% en el año 2025 del presupuesto y aparte somos la segunda inversión más grande después de Lima Metropolitana en lo que es la partida 068, que es gestión de riesgos y desastres. Porque en Lurigancho-Chosica tenemos problemas por las lluvias intensas, por el río Rímac, que se puede desbordar. Entonces hemos identificado mayor presupuesto para el tema de lo que es los muros de contención, las escaleras para la gente que puede evacuar, hemos trabajado puentes. Realmente una gestión bastante preventiva en cuanto a enfrentar a estos fenómenos naturales, sobre todo el Niño costero.

¿Chosica ya no corre riesgo ante un Niño?

No va a correr riesgo como antes ocurría, en dos aspectos, salvo el río Rímac, que todavía tiene puntos críticos. En el río Rímac hemos descolmatado para ambas márgenes, pero no es suficiente, porque el río Rímac tiene más de 32 puntos críticos mapeados. Sin embargo, en lo que es el Huaycoloro, recuerda que el año 2007 el río Huaycoloro se desbordó y se llevó el puente en Prialé, generó un problema en Sedapal. Yo trabajé en Sedapal, yo soy ingeniero químico, y ahí hemos logrado que todo ese huaico de Huaycoloro, con alta turbidez, con alto contenido en metales pesados, pase de frente al río. Pero Sedapal se quedó sin agua y una semana casi no se entregó agua a la población, cerca de 11 millones de habitantes. Pero ahora eso no va a pasar, porque ya el Huaycoloro, 10,5 kilómetros, ya está canalizado. Si está canalizado, esto ya no va a desbordarse. Eso es lo más importante, lo que hemos avanzado en mi gestión. Desde que empezamos la gestión, hasta hace unos cuatro meses ya tenemos ese canal Huaycoloro que está totalmente canalizado. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de Chosica, tenemos más de 21 quebradas activadas y 9 quebradas...

Que pueden activarse.

Claro, en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo se activaron con el Yaku, pero 9 quebradas ya tenían barreras dinámicas. Las barreras dinámicas son una especie de atrapahuaicos y ya no sucede lo que antes pasaba. En Chosica se acumulaba mucho lodo y rocas en la Carretera Central, cosa que ahora ya no es así. Ahora esas quebradas ya están con barreras dinámicas. ¿Qué es una barrera dinámica? Una barrera dinámica es una infraestructura metálica importada de Suiza y que está instalada en la margen derecha y en la margen izquierda de la quebrada y también en la parte baja. Cosa que cuando se van llenando los huaicos ya se hace como una barrera y luego vuelve a su lugar.

Esas barreras ya existían. ¿Solo se limpiaron?

Está operativo totalmente. ¿Existía por qué? Porque yo he sido gestor. Antes de ser alcalde, yo trabajé en el tema de esas barreras dinámicas con el gobierno en ese entonces. Yo siempre me dediqué. A pesar de que había un alcalde ahí, nunca quiso poner esa barrera. Yo sí, con los dirigentes he trabajado. Desde el año 2016.

Ese exalcalde busca volver.

Sí, pero ya la gente se da cuenta que realmente él en tema de gestión de riesgos de desastres no ha sido...

Pero lidera las encuestas. Vayamos a Lima. ¿Cómo enfrentará las extorsiones?

A mí me parece extraño de que un alcalde de Chosica quiera ser alcalde de Lima. Me parece extraño. Pero, sin embargo, antes de responderte, es que Lurigancho-Chosica es un distrito enorme. Cinco veces más grande que Surco y 65 veces más grande que Magdalena. Y ambos distritos que te acabo de mencionar son netamente urbanos. Y mi distrito es urbano, periurbano y rural. O sea, es como Lima Metropolitana. Es un laboratorio de Lima Metropolitana. ¿Por qué? Porque Lima tiene parte urbana, periurbana y rural. Y las obras que ejecutamos ahí son enormes obras. No son lo que se hace en Surco ni lo que se hace en Magdalena. Entonces, a veces no comparan esa parte. Y aparte, la ejecución presupuestal está por encima de lo que hacen Magdalena y Surco.

¿Y su propuesta contra la inseguridad?

No estoy de acuerdo a lo que están queriendo implementar tanto el exalcalde de Surco y Lima Metropolitana. ¿A qué me refiero? Quieren implementar una policía municipal. Yo voy más por el tema de lo que... Sabemos que en la policía hay problemas. Si ya existe una institución especializada en lo que es reducir la inseguridad, tenemos que fortalecer.

¿Fortalecerá el serenazgo?

Totalmente. Totalmente voy a fortalecerlo, pero no voy a formar una policía municipal. Al contrario, fortalecerlo y articular bien con la Policía Nacional del Perú. Y yo digo por experiencia. ¿Cuál es mi experiencia? Lo que pasa es que cuando no hay compromiso de una autoridad, es bien complicado. Cuando tú no tienes conocimiento, no quieres lograr objetivos, es bien complicado. Pero yo sí soy un gestor que sí trato de lograr objetivos. Porque a mí en matemáticas no me ganan. Yo estoy muy bien en los cumplimientos de las metas y los compromisos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el tema del serenazgo, Lima Metropolitana tiene que cumplir un porcentaje importante en cuanto a lo que es el patrullaje integrado. A mí me exige, como alcalde de Chosica, cumplir un patrullaje integrado. Nosotros hemos sobrepasado 500 veces el número de patrullaje integrado que me exige justamente el Ministerio de Economía y Finanzas para ver si estoy cumpliendo o no mis metas en cuanto al patrullaje. ¿Y por qué? Porque en mi gestión he comprado... En primer lugar, he logrado un financiamiento de parte del gobierno central de 12,3 millones de soles. Es difícil arrancar un presupuesto al Ministerio del Interior. Es difícil. Yo firmé un convenio con ellos y me han transferido 12,3 millones de soles en tres años. He comprado camionetas, motolineales, cuatrimotos, bicicletas y aparte un convenio con Lima Metropolitana por 70 motolineales. Y todo ese aparato, toda esa parte de equipamiento, lo sé utilizar al 100%. Yo sí reporto, cosa que otros distritos no hacen. Han devuelto las motos porque les falta combustible, les falta presupuesto, pero en cambio el gobierno de Chosica, a pesar de las deudas, ha sabido sacar adelante la reducción de la inseguridad.

Los comerciantes de Chosica siguen denunciando extorsiones.

Sí, en todos los mercados hay extorsión. Hay mucha gente que no denuncia, de un 33% en cuanto a las extorsiones. Ojo, las extorsiones mapeadas, mapeadas, porque hay mucha gente que no denuncia una extorsión. O sea, hay gente que paga y no denuncia esto.

¿Cómo evitará que las economías ilegales infiltren al serenazgo?

Mire, en nuestro caso, nosotros estamos en permanente capacitación a los serenazgos. Y los serenazgos nuestros tienen tres aspectos de especialidad. Un serenazgo que es el que hace la del vigilante, el que camina por las calles, el que está haciendo presencia en el territorio. Un serenazgo que camina, que firma un cuaderno de control comunitario en una bodega, y entonces, de esa manera, hacemos que esté presente, porque está firmando un cuaderno. Se va a otra cuadra, firma nuevamente el cuaderno. Entonces, la estrategia nuestra es poner cuadernos de control comunitario en diferentes partes del territorio. Entonces, por lo tanto, los vecinos están contentos porque tienen un sereno que está caminando. Es más, no solamente el sereno, también el motolineal, también las camionetas pasan y firman su cuaderno de control comunitario.

La falta de presencia y de reacción es uno de los grandes problemas.

Exactamente. Y el trabajo de este sereno también está en trabajar la organización de los vecinos, que haya juntas vecinales. Si no hay juntas vecinales, este sereno solo está prácticamente vulnerable. Mira, mataron a un sereno en Surco, un lugar donde hay más cantidad de serenos, y lo mataron. ¿Por qué? Falta de capacitación, falta de preparación, y se expuso ante un delincuente que sí planifica, que tiene arma letal. En mi caso, tenemos una cantidad de cerca de 550 serenos que estamos trabajando y, es más, todo el equipamiento que he manifestado, hemos comprado 200 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, con reconocimiento de placas, con inteligencia artificial, que es la última tecnología, pero el sereno hoy está capacitado en uso de las tecnologías, en hacer un mapeo. El sereno que maneja bien las tecnologías en las cámaras de videovigilancia está viendo, por ejemplo, todas las cámaras y ve que hay un acto sospechoso, que pasó una vez, pasó dos veces o tres veces. ¿Qué está pasando hoy con este señor? O con esta unidad móvil que está dando vueltas dos o tres veces. Esa información entra al data center, al sistema, a la plataforma, y esa información inmediatamente permite tomar decisiones porque ha pasado cinco veces. El problema de muchos distritos en Lima es que existen muchas cámaras, pero o están apagadas o simplemente no tienen el personal idóneo para que las gestione. Por eso la capacitación en tecnologías. Yo mantengo siempre un nivel de capacitación a mi personal. Yo soy muy exigente. A mí me han exigido y yo soy muy exigente. Y aparte también nuestros serenos están capacitados en lo que es la emergencia. Ellos rescatan en el río Rímac, en las quebradas, cuando hay incendios, cuando se desborda el río Rímac, ellos rescatan. Están preparados para rescatar.

En el debate fue muy crítico con López Aliaga. ¿Qué le pareció que se presentara?

Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones dio una salida legal al tema, ya no se puede hacer más. Pero nosotros pedimos que solamente los candidatos a la alcaldía sean los que vayamos al debate. Y bueno, yo siempre he pedido que el Jurado Nacional de Elecciones sea más transparente en sus acciones, porque en realidad no ha respondido a tiempo respecto a las consultas que hicimos, a lo que es la reelección encubierta.

¿Sigue considerando que es una reelección encubierta?

Sí, totalmente. Rafael López Aliaga ha trabajado conmigo. Hemos trabajado juntos. Él es bien ejecutivo. Yo también soy ejecutivo, como ingeniero. Pero él no es ingeniero.

Es ingeniero industrial, creo.

Tiene estudios, pero no es ingeniero. Bueno, yo sí soy ingeniero. Entonces yo soy bien práctico. Y yo sí dialogo con la gente. Él no. Pero sí soy proactivo. Soy muy proactivo, pro proyectos, pro obras. Por lo tanto, el tema del marco legal es un tema importante y él se ha salteado a eso. El otro también. ¿Cómo es que el Jurado le acepta renunciar a un cargo importante que la población lo eligió como senador? Y eso es un acto irrenunciable. Sin embargo, ¿cómo el Jurado le ha aceptado esa renuncia? Entonces, estos son casos que creo que el Jurado Nacional de Elecciones no ha sido totalmente transparente en ese aspecto. Pero bueno, estamos en el juego político, estamos en pleno proceso eleccionario. Él ha ido al debate, ha dado sus propuestas. Y yo lo que he dicho es que, por ejemplo, el tema del tren, que es un tema que él también lanzó, y yo también soy proactivo. El tren es chosicano. Todo chosicano quiere un tren. Y yo no he dicho que el tren sea chatarra, nunca lo he dicho así.

¿No le parece chatarra?

No, yo soy práctico. Yo he viajado a California y conozco muy bien esos trenes antiguos, que tienen 80 años de vida útil. Le faltan 40 años. Entonces, ha funcionado ese tren. Hemos probado con Lima en ese momento y ha pasado el tren hasta Chosica. Entonces, lo que falta es que el MTC, que se hace el loco, el MTC que le ha pasado de taquito a ProInversión la ejecución de ese proyecto, para que se queden meses y meses, hasta un año de repente, y se empolve ese proyecto. Entonces, lo tienen ahí guardado. El MTC tiene que certificar las locomotoras y los vagones para que puedan operar. Y eso es lo que yo voy a exigir como alcalde de Lima, para operar, porque no es tan complicado.

Hay muchos pasos a nivel por sanear. ¿La responsabilidad es solo del MTC?

Totalmente, es la unidad ejecutora la que tiene que ver con este proyecto.

Chile compró trenes más modernos por mucho menos. ¿Lima debe conformarse con locomotoras viejas?

Mira, no tenemos que conformarnos con eso, ¿no? Ese es el fondo del asunto. Hoy en día se habla de trenes bala, ¿no? Esos trenes que le dicen, pues, en Europa o en Asia, ¿no? Y que son ecosostenibles y son mucho más rápidos.

A Chile le tomó menos de tres años, desde el expediente hasta la llegada de los trenes.

Sí, pero es otra historia.

¿Por qué conformarnos con malas gestiones?

No nos conformamos con eso. Yo no soy conformista, yo sí soy práctico. Yo utilizo al máximo los recursos. Si veo que esos trenes están empolvados, tengo que ver que operen. Eso es, como todo ingeniero, nos han enseñado a ser más eficientes y eficaces en el trabajo, sobre todo en el uso de los recursos al máximo. Por eso que yo, mi ejecución es al 100%.

Lima perdió parcialmente un arbitraje y podría heredar una deuda enorme. ¿Cómo la manejará?

Mira, esa es la razón por la que él quiere volver, ¿no? Mira, yo soy, como ingeniero, yo soy un gestor. Como alcalde voy a ser un gestor. Porque, mira, ojo, en mi distrito nada más, en Lurigancho-Chosica, hemos logrado el financiamiento, la ejecución de obras por cerca de 1.500 millones de soles. En ningún otro distrito ha habido esa cantidad de financiamiento, de ejecución presupuestal. En Lurigancho-Chosica, sí. Entonces, esa capacidad de gestión yo la tengo. Con mi experiencia como ingeniero, más de 35 años en la gestión pública y también en la privada, haciendo uso de esta modalidad de ejecución de obras por impuestos con la empresa privada. Entonces, Lima requiere un gestor, pero también requiere un líder en el tema de lo que es el manejo de la gestión pública. ¿A qué me refiero? Lima, así como está, tiene un presupuesto de cerca de 1.800 millones de soles. Menos la deuda que está dejando el candidato López Aliaga. Es un problema. O sea, realmente va a ser bajísima la ejecución del presupuesto y no va a tener muchas obras ejecutadas. Ojo, mira, Lima tiene un presupuesto participativo de 15 millones de soles. En Lurigancho-Chosica, 22 millones de soles. Te cuento, un distrito con mayor presupuesto participativo que Lima Metropolitana, que tiene que priorizar proyectos para 43 distritos. Entonces, ahí te das cuenta de lo que es la capacidad de gestión. Entonces, Lima requiere un gestor que tenga esa capacidad. Mira, el alcalde de Surco, Carlos Cruz, solamente ejecuta 19 obras en el año 2025 y se pone un techo bajo para cumplir las 19 obras en poco tiempo. "Hemos sido 100% en inversiones", dice, pero yo he logrado más de 80 obras en inversiones, y encima en un lugar más dificultoso. Es otra cosa, es otra cosa. Entonces, no hay comparación. Yo tengo que cerrar brechas. Él no cierra brechas.

¿Cuál es su propuesta para el tráfico y el transporte público?

En principio, fortalecer el trabajo que viene haciendo el Metropolitano. No todos los jóvenes utilizan el Metropolitano. En horas punta, yo sí también lo utilizo. He recorrido norte, hacia sur también, pero el este no tiene. Por ejemplo, no tiene el Metropolitano del este. Pero el que va al norte o hasta el sur tiene que fortalecerse. O sea, más unidades de Metropolitano y una ampliación hacia Puente Piedra, y otro que puede estar incluso hasta Pucusana, o de repente antes, pero que amplíe el Metropolitano.

En horas punta la gente no puede ni entrar ni salir. ¿Basta con más buses?

La ampliación de las vías del Metropolitano. Y también continuar con el Metro 2, que ya pronto va a operar para conectar desde Ate Vitarte hasta el Callao. El tema del Metro 3, también de norte a sur, de sur a norte, hacia Lima. Y el Metro 4, que también es otro proyecto que debe continuar.

Los chosicanos piden extender el metro hasta Chosica.

Exactamente, exactamente. Mira, hace 30 años yo viajaba desde Chosica hacia Lima para irme a la UNI. Ahora no tenemos Metropolitano. Ni siquiera tenemos alimentadores al Metro 2. Entonces, voy a trabajar en esos proyectos para los alimentadores y también para el Metropolitano, porque en Lima Este hay 3 millones de habitantes. En Lima Norte hay un poquito más de 3 millones de habitantes. Entonces, tenemos que darle mayor apoyo y transporte seguro a la población, sobre todo a los jóvenes. Mira, muchos jóvenes dejan de estudiar, dejan de trabajar, porque quieren venir a Lima y no pueden. Y ahí los llaman los ninis. Entonces, creo que ahora, con mi gestión, nosotros vamos a implementar una plataforma que se llama Mi Chamba 4.0, que funciona en Chosica, y que lo vamos a hacer a nivel de todo Lima Metropolitana.

¿En qué consiste?

Las empresas privadas buscan talentos, jóvenes talentosos, profesionales, que puedan trabajar en sus empresas. Convocan concursos para poder trabajar. Entonces, esa plataforma es justamente para que las empresas privadas puedan colocarse ahí, en esa plataforma, y convocar concursos para convocar a los jóvenes. Y nosotros hemos logrado que más de 500 jóvenes puedan entrar con todos los beneficios en las empresas privadas. Y hemos ganado un premio con Migraciones. ¿Por qué? Porque esa plataforma también ha brindado la oportunidad de trabajo a jóvenes extranjeros. Entonces, ese programa permite, justamente, incluir a estos ninis, para las oportunidades, y también, no solamente de trabajo, también de estudios. Porque muchos... Mira, yo tenía que irme de Chosica hasta la UNI. Muchos dejan de ir a estudiar, porque, aparte, es tranca. Ya dejan de estudiar.

Se pierden horas de vida y felicidad.

Así es. Por esa razón, nosotros tenemos que trabajar por ese bienestar de la juventud. Tenemos que trabajar por el bienestar de las personas con discapacidad, del adulto mayor. Porque, en realidad, como gobiernos locales, tenemos que pensar más en trabajar con rostro humano. Yo sé que hay [inaudible] concretos que hay que trabajar, pero el tema humano es lo más importante.

¿Cuál es su visión para Lima?

Una Lima segura. Una Lima con un desarrollo sostenible. Una Lima ambientalmente, socialmente y también económicamente sostenible, que permita el desarrollo para que nuestra población tenga las condiciones mínimas y que ese desarrollo sostenible se mantenga siempre en el tiempo. Esa es mi visión para Lima. Y, bueno, sobre todo, la seguridad. Porque cuando hay seguridad, hay desarrollo. Pero antes de la seguridad, es la educación. Sin educación, no hay seguridad.

¿Qué propone en educación?

Mira, yo soy uno de los alcaldes que ha trabajado con los colegios, con el sector educación. Hemos invertido en construir sus servicios higiénicos, darle su agua potable, sus fachadas, [inaudible], canchas deportivas, grass sintético. Cerca de 20 colegios de mi distrito están totalmente atendidos. Cosa que no lo ha hecho el Ministerio de Educación. Pero nosotros estamos trabajando en la infraestructura, conjuntamente con las APAFA. Pero más allá de eso, es que debemos trabajar más en el tema académico, en la formación. Estamos últimos en la prueba PISA. Y eso es lamentable. Todo el tiempo con esa mala noticia, no puede ser. Yo creo que hoy en día el rol de un alcalde también está en trabajar el tema de la educación. Y a mí me gustaría entregar libros, porque eso no hemos logrado, porque queríamos trabajar el tema de bibliotecas. Pero desde Lima vamos a trabajar en la construcción y también la implementación de bibliotecas, y darle los libros necesarios para los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria.

¿Por qué votar por usted y no por quienes lideran las encuestas?

En primer lugar, yo tengo que saludar y agradecer a quienes apostaron en segunda vuelta por Juntos por el Perú, un 40% de la población, sobre todo la gente de los cerros. Yo nací en un cerro, al costado de la quebrada, y me siento un ingeniero que siempre viene apoyando los proyectos para la gente que más necesita en las zonas vulnerables. Me refiero a la zona periurbana y rural. Me dirijo a ellos y también a toda la población de todo Lima Metropolitana. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de identificación de gente de los cerros, porque tengo el color de los cerros, sino más allá también del tema de que soy un gestor como ingeniero. He logrado los mejores indicadores de gestión en cuanto a la reducción de la criminalidad, en cuanto a la reducción de la anemia, hemos reducido el 10%, en cuanto al acceso al agua, a pesar de que no son mis funciones, pero estoy invirtiendo más de 10 millones de dólares en el tema del agua, y también en el tema de transportes y lo que es gestión de riesgos de desastres. Soy el único alcalde que ha logrado trabajar en el tema de prevención y estoy más preparado ante cualquier situación de riesgo, y eso ya no impactará en la Gran Lima. Por esa razón, yo pido a la gente y a toda la población de todo Lima, que tienen aquí a un hijo de provinciano, que ha nacido aquí en Chosica y que está muy identificado con el desarrollo sostenible de todo Lima Metropolitana, que este 4 de octubre no se olviden de marcar [el símbolo] de Juntos por el Perú.