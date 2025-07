Productividad es bienestar, por Miguel Palomino

El Instituto Peruano de Economía (IPE) acaba de publicar la decimotercera edición de su Índice de Competitividad Regional (INCORE 2025), el cual pretende medir cuán competitivas son comparativamente las 25 regiones del Perú (Lima y Callao, en conjunto, se consideran una región). Según el IPE, la competitividad regional es “el conjunto de capacidades que tiene una región para utilizar eficientemente sus recursos con miras a incrementar su productividad en el tiempo, lo que permitirá elevar el bienestar de todos sus ciudadanos”.

Como cualquier índice, el INCORE busca resumir en un número limitado de solo cuarenta y dos variables un concepto muy amplio que, en sí, estará siempre sujeto a discusión. Lo hace agrupando las variables en seis “pilares”, de igual importancia cada uno, donde cada pilar pretende medir qué tan competitiva es cada región en una temática. Se les asignan puntajes a cada región en función a la medición de cada variable para todas las regiones. A mayor puntaje, mayor competitividad.

Además de mejoras en la selección de variables, una importante mejora metodológica de la nueva edición del INCORE es que ahora permite comparar directamente el puntaje de las regiones entre diferentes años. Anteriormente, la comparación no era estrictamente posible fuera del año de la medición del INCORE, es decir, no se podía realizar el seguimiento de cómo había progresado o no un pilar dentro o entre regiones a través de los años. Este cambio es muy valioso porque ahora permite seguir cómo evoluciona a través del tiempo la performance de cada pilar en cada región.

Desde un inicio, el INCORE nos dio unos mensajes claros en términos de qué regiones mostraban mayor competitividad. En general, las mediciones de competitividad se alteran poco de un año a otro. Por ello, la comparación a través de los años que ahora permite el INCORE resulta tan valiosa. Son las tendencias las que nos muestran cambios importantes en la competitividad.

El resultado más destacado del INCORE a través de los años es que las 5 regiones de la costa central y sur (desde Lima hasta Tacna) han sido siempre las más competitivas. Las regiones menos competitivas en casi todos los años son Loreto, Ucayali y Puno. No obstante, el INCORE también nos indica cuáles regiones han sido las que más han progresado, aunque no estén entre las primeras ni últimas.

En cuanto a la descollante performance de la costa central y sur, si al peruano promedio le preguntáramos cuáles son las regiones más competitivas (o más sencillamente, cuáles son las más “desarrolladas”), no nos sorprendería que la respuesta incluyera a Lima y Arequipa. Pero casi con seguridad no se mencionaría a Moquegua, que es la región más competitiva del Perú hace cuatro años y antes de eso era la segunda. Habrá quienes, después de la sorpresa inicial y de comprobar que Moquegua tiene, por mucho, el PBI por habitante más alto del Perú, le atribuirán a esta variable el que Moquegua sea la primera región. Pues estarían equivocados.

Si eliminamos totalmente el pilar de entorno económico del cálculo de competitividad, ¡Moquegua sigue siendo la región más competitiva! Es más, si eliminamos el pilar de entorno económico, no hay ningún cambio en los ocho primeros puestos y no hay ningún cambio en los últimos cuatro puestos. Esto nos da la que quizás sea la lección más importante del INCORE: existe una estrechísima relación entre elevada productividad y bienestar de la población, como sea que se le quiera medir. La productividad puede ser alta por minería (Moquegua y Tacna), por manufactura y comercio (Lima), por el agro (Ica) o por una combinación de agro, minería y manufactura (Arequipa). Basta con que la productividad sea elevada para que casi con seguridad sean muy elevados factores tan dispares como el porcentaje de niños vacunados, el rendimiento de los escolares y el porcentaje de hogares con acceso a red pública de agua. Es por ello que la definición de competitividad usada por el IPE incluye la relación entre productividad y bienestar general de la población, porque son inseparables.

Respecto a qué regiones han progresado mucho, estas son Apurímac y Pasco, que de tener los puestos 19 y 22 en 2016 han pasado a ser las número 12 y 14 en 2025, respectivamente. Apurímac es un caso claro de la conexión entre productividad y bienestar. El inicio del proyecto cuprífero de Las Bambas dio un fuerte impulso a la productividad y, pese a los conflictos que ha ocasionado, al bienestar general en Apurímac. Es más, sin considerar el pilar de entorno económico, Apurímac mejoraría en un puesto versus el que tiene con entorno económico.

Hay muchas otras lecciones que aprender del INCORE e invito a quienes tengan curiosidad a ver la página web https://incoreperu.pe/, donde encontrarán toda la información que deseen, convenientemente presentada. Ahí podrán encontrar y replicar los datos de cada variable para cada región y hacer comparaciones entre ellas a través de los años. ¿Por qué Tumbes y Amazonas, que antes tenían los puestos 6 y 18 entre las regiones, ahora ocupan los puestos 13 y 22? ¿Qué región ha tenido por 10 años la mayor tasa de desnutrición infantil crónica?

Estas preguntas dan pie a dos importantes reflexiones. La primera es: ¿qué evidencia hay sobre lo que podemos hacer para mejorar estos indicadores que son de enorme importancia? Saber esto es fundamental cuando de bienestar ciudadano se trata. Hay abundante evidencia, tanto a nivel regional como a nivel mundial, sobre qué tipos de política son efectivas y cuáles no lo son. El IPE también presenta, en la misma página web, una reseña de los estudios y recomendaciones de políticas públicas que han demostrado tener éxito, de modo que se pueda evaluar por qué es que no hemos podido avanzar más en políticas claves, aun cuando los presupuestos están disponibles. No es magia lo que lleva a que el rendimiento en matemáticas en Tacna y Moquegua sea comparable con el de algunos países europeos, mientras que el de Loreto es menor que el peor del mundo. Hay muchísimo que se puede hacer mejor.

La segunda reflexión es que muchas de las variables del INCORE son un fin en sí mismo. No basta saber quién está mejor cuando sabemos que casi todos estamos muy mal. Un niño sin vacunas, inadecuadamente alimentado y con mala enseñanza, muy probablemente no va a ser un éxito. La primera tarea del Estado, su verdadera deuda, es usar todos sus recursos para que esto no ocurra. Es inaudito que, por ejemplo, la deuda de Petroperú sea considerada más importante que la deuda con nuestros niños.

Querámoslo o no, el único camino hacia mayor calidad de vida es mayor productividad, y el único camino hacia ser más productivos es ser más competitivos. El INCORE es un termómetro y a la vez una hoja de ruta para tener un país finalmente próspero en costa, sierra y selva.