La próxima semana será la votación por la primera vuelta en el Perú. Entre los diversos aspectos en consideración para elegir a los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta están los relacionados a la construcción de un #PeruDigital.

Si bien, desde agosto del 2017 el Perú cuenta con una política de Estado en materia digital: la Política 35 del Acuerdo Nacional, lo cierto es que, al igual que las otras 34, el compromiso de los diversos gobernantes (y sus equipos) no ha sido el de llevar a cabo lo que se acordó.

El presidente Sagasti ha desactivado la Comisión para el Seguimiento de la Agenda Digital (AD). Creada en 2005, ya no tenía su aspecto multiestamentario, y ni tampoco había logrado desarrollar la AD del 2016, y mucho menos tener una vigente. Pero debió actualizarse, o si se quiere dé la nueva visión de una Agenda de Transformación Digital, sin embargo, ni una ni otra.

Pero, entonces, ¿qué candidat@ ayudaría a construir un Perú Digital? En los diversos planes y mensajes públicos de la diversidad de candidat@s de estas elecciones, se han referido al uso de la tecnología como parte de su estrategia. Algunos preocupados por la conectividad también han hablado de la dorsal de fibra óptica, algunos más avanzados han ido por el uso de tecnología para toma de decisión pública (inteligencia artificial, big data, data análisis).

Pero lo concreto es que en todos los casos ha sido una visión instrumental; se entiende lo digital como un instrumento y solo desde el instrumento; la escasa referencia a la Política 35 del Acuerdo Nacional es un síntoma de que no se entiende el fenómeno digital, sino como “lo que hay que decir porque está de moda”.

¿Por quien votar? No hay un solo candidato que refleje la posibilidad de la construcción de un #PeruDigital, no al menos como lo plantea la Política 35 del AN. Deberá ser la sociedad civil, el sector privado y la academia quienes exijan al gobernante elegido un compromiso y acción real por lograr un #PeruDigital.