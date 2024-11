"Siete estrellas": Sinfonía por el Perú presenta fascinante producción familiar por Navidad

¡Disfruta la Navidad en familia junto a Sinfonía por el Perú! Los días jueves 19 y viernes 20 de diciembre, a las 8:00 de la noche, la Orquesta y el Coro Infantil Sinfonía por el Perú se unen para presentar en el teatro NOS PUCP de San Isidro la producción musical Siete estrellas, una encantadora historia escrita por Mateo Chiarella con la dirección escénica de Fernando Castro.

Esta puesta en escena contará además con José Zamora y Marianela Vale en la dirección musical, y la escenógrafa argentina Azul Borenstein en la dirección de arte. Participarán más de 100 artistas incluyendo algunos integrantes del Coro Juvenil Sinfonía por el Perú interpretando a los personajes principales: las siete estrellas, el búho, el zorro y la luna.

Argumento. Un día antes de que el mundo celebre la Navidad, siete estrellas despiertan sin saber por qué están dentro del planeta Tierra y tan lejos del cielo que compone su universo. La Luna emocionada solicita a sus visitantes mantenerse atentas para iluminar la Noche Buena. Sin embargo, las potentes luminarias, confundidas y asustadas, buscarán la forma de volver a su espacio sideral.

Visitarán al astuto zorro que habita el desierto junto a un mágico búho, quienes dan cuenta de los vicios y problemas creados por los seres humanos: desigualdad social, odio, pobreza, envidia, egoísmo, codicia y discriminación. Es casi medianoche y en algunos hogares empiezan los festejos, pero el retorno de las siete estrellas resulta todavía lejano. Hasta que, en medio de hermosos sueños, aparece la solución.

La obra alterna escenas teatrales con piezas orquestales y canciones del repertorio navideño, composiciones clásicas que fomentan el amor, la unión el optimismo y la esperanza como “A Christmas Festival” de Leroy Anderson, una selección del ballet “Cascanueces” de Piotr Ilych Tcahikowsky, “White Christmas” de Irving Berlin, “Somewhere in my memory” de Jhon Williams, una recopilación de “The night before Christmas” de Danny Elfman y “Angel’s Carol” de John Rutter.

Esta temporada de conciertos navideños se extenderá a provincias, permitiendo a Sinfonía por el Perú cerrar el año con más de 20 presentaciones artísticas en sus sedes ubicadas en varias regiones del país.

Campaña de recaudación. Asimismo, la organización que preside el afamado tenor Juan Diego Flórez anuncia --en simultáneo con Siete estrellas-- su campaña de recaudación “Regala música en esta Navidad”, alentando las donaciones voluntarias que garanticen la continuidad de los programas gratuitos de formación musical ejecutados durante más de 13 años a nivel nacional.

Sinfonía por el Perú se fundó el 2011 para desarrollar procesos de transformación social y comunitaria. Actualmente atiende a más de 6,400 menores en diez regiones del país, quienes han encontrado en la práctica colectiva de la música una poderosa herramienta que impulsa sueños y construye caminos de vida.

La campaña de donación“Regala música en esta Navidad” se efectuará mediante tres modalidades: 1. Billeteras digitales, por Yape al 938 149 648; 2. Conviértete en un amigo de Sinfonía y realiza tu aporte a www.sinfoniaporelperu.org/donar para acceder a diversos beneficios; y 3. Adquiere un vaso térmico o tomatodo a solo 90 soles ingresando a donaciones@sinfoniaporelperu.org

Sinfonía por el Perú

Espectáculo “Siete estrellas, una historia musical de Navidad”

19 y 20 de diciembre

8:00 p.m.

Teatro NOS PUCP - Av. Camino Real 1037, San Isidro

Entradas desde S/ 30.00 en Joinnus

(NdP).