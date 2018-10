Así celebra Spotify sus 10 años de aniversario

Fue en el año 2008 que la compañía Spotify nació en Suecia como una solución ante tanta piratería que invade las redes hoy en día y se plantearon de una forma u otra cambiar la forma en que el mundo escuchaba y compartía música.

Fue en Octubre pero de hace 10 años que comenzó la gran aventura de Spotify en la búsqueda de nuevos artistas que deseaban hacer que su música llegue a más personas y así lograr vivir de su arte.

Hoy en día la plataforma ya cuenta con más de 180 millones de usuarios en más de 60 países que gozan de las más de 40 millones de canciones que pueden ser reproducidas, generando así ingresos de hasta 10 mil millones de euros a los titulares de los derechos.

Con spotify ganamos todos, según la plataforma, luego de empezar a usar la aplicación un persona normal aumenta su ‘Diversidad de escucha’, lo que quiere decir que el repertorio musical que escucha es más amplio, en este caso se indica que podría ser de hasta un 8%.

Para conmemorar su aniversario han liberado las listas con las canciones y artistas más escuchados.

Canciones con más streams cada año, desde el lanzamiento de Spotify:

2008: The Killers – "Human"

2009: The Black Eyed Peas – "I Gotta Feeling"

2010: Eminem, Rihanna – "Love The Way You Lie"

2011: Don Omar, Lucenzo – "Danza Kuduro"

2012: Gotye – "Somebody That I Used To Know" (feat. Kimbra)

2013: Macklemore & Ryan Lewis – "Can't Hold Us" (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams – "Happy" – from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – "Lean On"

2016: Drake – "One Dance"

2017: Ed Sheeran – "Shape of You"

Top de artistas con más streams de todos los tiempos:

Drake

Ed Sheeran

Eminem

The Weeknd

Rihanna

Kanye West

Coldplay

Justin Bieber

Calvin Harris

Ariana Grande

Canciones con más streams de todos los tiempos:

Ed Sheeran – "Shape Of You'"

Drake – "One Dance"

The Chainsmokers, Halsey – "Closer"

Post Malone – "rockstar" (feat. 21 Savage)

Ed Sheeran – "Thinking Out Loud"

Major Lazer, MØ, DJ Snake – "Lean On"

Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – "Despacito - Remix'"

Justin Bieber – "Love Yourself"

Justin Bieber – "Sorry"

The Chainsmokers – "Don't Let Me Down"

Primeros 10 artistas en alcanzar los 1,000 millones de streams en Spotify:

Rihanna (2013)

David Guetta (2013)

Eminem (2013)

Kanye West (2014)

Avicii (2014)

Coldplay (2014)

JAY Z (2014)

Katy Perry (2014)

Drake (2014)

Pitbull (2014)

Álbumes con más streams globalmente:

Ed Sheeran – ÷

Justin Bieber – Purpose

Drake – Views

Ed Sheeran – x

Post Malone – beerbongs & bentleys

The Weeknd – Starboy

Drake – Scorpion

The Weeknd – Beauty Behind The Madness

Post Malone – Stoney

Kendrick Lamar – DAMN.

Artistas femeninas con más streams globalmente:

Rihanna

Ariana Grande

Sia

Beyoncé

Nicki Minaj

Adele

Taylor Swift

Selena Gomez

Katy Perry

Shakira

¿Necesitas más razones para usar Spotify? Únete ya a la red más grande de amantes de la música.