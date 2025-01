El rascacielos con forma de 'U' invertida en Estados Unidos que será el más largo del mundo, según proyecto

'The Big Bend' es un audaz concepto arquitectónico presentado por el estudio estadounidense Oiio, que redefine las posibilidades de diseño en el panorama urbano de Nueva York. Con su forma distintiva de 'U' invertida, este rascacielos busca desafiar las limitaciones tradicionales de altura y maximizar el uso del espacio en una de las zonas más exclusivas de Manhattan, conocida como 'Billionaires’ Row'.

La propuesta de Oiio no se limita a su espectacular diseño estético; también incorpora avances tecnológicos como un sistema de ascensores capaz de moverse horizontal y verticalmente, adaptándose a la curvatura del edificio. Con más de 1,220 metros de longitud en su estructura, 'The Big Bend' será el edificio más largo del mundo y también un símbolo del ingenio arquitectónico.

PUEDES VER: Científicos descubren una civilización asiática que llegó a América 200 años antes que Cristóbal Colón

Todo sobre el rascacielos con forma de 'U' invertida

El estudio de arquitectura estadounidense Oiio Studio, es una innovadora propuesta para el skyline de Nueva York. Este concepto redefine la noción de rascacielos al presentar una estructura con forma de 'U' invertida, con aproximadamente 1,220 metros de extensión.

La ubicación propuesta para 'The Big Bend' es el área de 'Billionaires’ Row' en Manhattan, conocida por sus lujosos y altísimos edificios residenciales. Al optar por una estructura curvada, los arquitectos de Oiio Studio buscan maximizar el espacio disponible en terrenos limitados, sin infringir las restricciones urbanísticas.

'The Big Bend' sería el edificio más largo del mundo con 1,220 metros de extensión.

Está planeado para 'Billionaires’ Row' en Manhattan, una de las zonas más prestigiosas de Nueva York.

El edificio incluiría un sistema de ascensores que se mueve horizontal y verticalmente.

La ubicación propuesta para 'The Big Bend' es el área de 'Billionaires’ Row' en Manhattan. Foto: The Bestin Design.

The Big Bend superará al Burj Khalifa, el más grande del mundo

El Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, tiene una altura de 828 metros, mientras que The Big Bend, aunque no es más alto, tendría una longitud total de 1,220 metros. Esto significa que The Big Bend sería 392 metros más largo que el Burj Khalifa, gracias a su diseño curvo en forma de 'U' invertida.

Ubicado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el Burj Khalifa fue desarrollado por Emaar Properties y diseñado por el estudio de arquitectura Skidmore, Owings & Merrill (SOM), con Adrian Smith como arquitecto jefe y Bill Baker como ingeniero estructural principal.