El presidente de Panamá, Juan Carlos Mulino, dejó claro que no existe espacio para conversaciones con el electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación al canal de Panamá. Esta declaración se produce en un contexto de tensiones diplomáticas y diferencias de opinión sobre la soberanía panameña. Asimismo, enfatizó que la posición de Panamá es firme y que no hay la posibilidad de discutir el control del canal, un tema que fue históricamente sensible para el país.

"No existe ninguna posibilidad por este presidente de hablar nada que busque replantear la realidad jurídico-política del canal de Panamá de manos panameñas. Si por ahí viene la intención de hablar, pues no hay nada que hablar", afirmó el mandatario, resaltando la importancia de la soberanía nacional en la gestión de esta vía interoceánica.

La declaración de Mulino se produce en medio de un la gran incertidumbre en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, donde las posturas sobre el canal generaron debate. La administración panameña busca reafirmar su autonomía y el control total, que fue devuelto a Panamá en 1999 tras décadas de administración estadounidense.

Antecedentes históricos del Canal de Panamá

El canal de Panamá, inaugurado en 1914, fue un punto estratégico para el comercio mundial. Durante gran parte del siglo XX, estuvo bajo control estadounidense, lo que generó tensiones en la población panameña que anhelaba recuperar su soberanía. En 1977, se firmaron los Tratados Torrijos-Carter, que establecieron un cronograma para su transferencia culminando en 1999.

El Canal de Panamá es de vital importancia para el comercio mundial, ya que la mayoría de mercadería llega por vía marítima. Foto: Logística360

Trump amenazó durante mucho tiempo a los aliados de Washington con sanciones en medio de la esperanza de obtener concesiones. Pero los expertos de ambos países afirman que solo si se le declara la guerra a Panamá, se podrá recuperar el control del canal, que Estados Unidos acordó ceder.

Reacciones a la declaración de Mulino

El anuncio del presidente Mulino provocó reacciones encontradas a nivel nacional e internacional. Algunos en Panamá apoyan la posición del mandatario, argumentando que preservar la soberanía de la vía es vital. Otros críticos, sin embargo, creen que un diálogo abierto puede resultar beneficioso para fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

En el ámbito internacional, llamó la atención porque el Canal de Panamá sigue siendo el centro neurálgico del comercio mundial. Los analistas creen que la falta de diálogo podría complicar futuras conversaciones entre los dos países sobre cuestiones económicas y de seguridad.