¿Walmart está abierto hoy? Lo que debes saber sobre su horario en Navidad el 25 de diciembre

El 25 de diciembre es una fecha especial para muchos, y las compras navideñas son parte de la tradición. Sin embargo, este año, Walmart no abrirá sus puertas en Navidad, lo que ha generado dudas entre los consumidores que planean hacer sus compras de último minuto. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el horario de Walmart en esta festividad en Estados Unidos.

La cadena minorista Walmart ha decidido mantener su política de descanso en Navidad, lo que significa que sus empleados no trabajarán el 25 de diciembre de 2024. Esta tradición busca permitir que los trabajadores disfruten de la festividad junto a sus seres queridos, lo que ha sido bien recibido por muchos. Por lo tanto, si planeabas visitar la tienda ese día, tendrás que esperar hasta el 26 de diciembre para realizar tus compras.

Además de Walmart, otras instituciones también permanecerán cerradas en Navidad. Los bancos, como Bank of America, Wells Fargo y TD Bank, no atenderán al público, aunque se podrán utilizar servicios bancarios móviles y cajeros automáticos. Asimismo, la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq no realizarán operaciones, y el Servicio Postal de los Estados Unidos también suspenderá sus servicios, a excepción de Custom Critical de FedEx.

Además de Walmart, otros servicios como bancos y la Bolsa de Valores también permanecerán cerrados en Navidad. Foto: Walmart

Horarios de Walmart después de Navidad

Walmart reanudará sus operaciones el jueves 26 de diciembre, abriendo en su horario habitual. Esto permitirá a los clientes aprovechar las ofertas post-navideñas y realizar devoluciones de productos adquiridos durante la temporada. Es importante tener en cuenta que, al igual que las tiendas, las farmacias y estaciones de combustible de Walmart también estarán cerradas el 25 de diciembre, reabriendo el 26.

Alternativas para el 25 de diciembre en Estados Unidos

Si necesitas realizar compras o trámites el 25 de diciembre, considera utilizar servicios en línea o aplicaciones móviles. Muchos bancos ofrecen opciones para realizar transacciones desde casa, y algunas tiendas en línea estarán operativas. Además, los cajeros automáticos estarán disponibles para retiros de efectivo.

Si planeabas hacer compras en Walmart, recuerda que la tienda estará cerrada el 25 de diciembre, pero abrirá nuevamente el 26. Aprovecha esta información para planificar tus compras navideñas y disfrutar de la festividad con tus seres queridos.