El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el pueblo venezolano dejó de respaldar al chavismo, señalando un cambio significativo en la percepción popular hacia el régimen. En sus declaraciones, Petro también criticó la gestión económica de Hugo Chávez y la transformación de Daniel Ortega de líder revolucionario a dictador en Nicaragua.

De acuerdo con el mandatario colombiano, la situación en Venezuela ha cambiado drásticamente, sugiriendo que la población busca alternativas a un modelo que, según él, ha fracasado en satisfacer las necesidades básicas de la gente.

Petro contra el chavismo y Daniel ortega

Petro no escatimó críticas hacia el legado de Hugo Chávez, afirmando que “no entendió muy bien” el modelo económico que intentó implementar. Esta declaración resuena en un contexto donde la economía venezolana enfrenta serios desafíos, incluyendo hiperinflación y escasez de productos básicos.

"Se burlan del presidente que dice en Colombia, dejemos el petróleo y el carbón, porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte; Chávez no me lo entendió muy bien y miren lo que le pasa a Venezuela, ya no saben si es democracia, ya el pueblo no los quiere", afirmó Petro.

Asimismo, el presidente colombiano se refirió a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, indicando que “de libertador se convirtió en dictador”, lo que pone de manifiesto su postura crítica hacia los líderes que han traicionado los ideales democráticos en la región.

Venezuela insatisfecho con el chavismo en el poder

La afirmación de Petro sobre la pérdida de apoyo al chavismo se enmarca en un contexto de creciente descontento social en Venezuela. Las encuestas recientes indican que un número significativo de venezolanos se siente insatisfecho con la gestión del gobierno de Maduro, lo que podría se vio reflejado en las últimas elecciones presidenciales, las cuales mantiene la mancha de un posible fraude.

La crisis humanitaria y económica llevó a millones de venezolanos a abandonar el país, buscando mejores condiciones de vida en otras naciones, lo que también refleja un rechazo al modelo chavista.