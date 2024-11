Un error de Google Maps provocó la muerte de 3 personas en la India: les dio una ruta equivocada

Un accidente de tránsito en la India ha dejado tres personas fallecidas, lo que ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de las aplicaciones de navegación. Los familiares de las víctimas culpan a Google Maps por dirigir a los conductores hacia un puente en construcción.

El trágico suceso tuvo lugar en una localidad rural, donde dos amigos viajaban en taxi de Gurugram a Bareilly. La noche oscura y la confianza en la información proporcionada por la aplicación resultaron fatales, ya que el vehículo cayó al vacío por un puente que no estaba terminado.

El auto fue hallado 24 horas después del accidente, estancado en el río Ramganga en Faridpur. Testigos afirmaron que los ocupantes no eran conscientes de la situación del puente, mientras que un agente policial confirmó que el conductor utilizaba Google Maps en el momento del incidente.

Responsabilizan a Google Maps por accidente

Los familiares de las víctimas han expresado su indignación, señalando que la aplicación les indicó un camino que resultó ser mortal. “Estaban comprobando la ruta con Google Maps y se cayeron del puente incompleto”, afirmaron, enfatizando la falta de advertencias sobre la condición del puente.

¿Falta de señalización por parte de las autoridades?

Además de culpar a Google, los familiares también han responsabilizado a las autoridades de vialidad locales por no haber bloqueado el acceso a la carretera que conducía al puente en construcción. “La carretera debería haber estado bloqueada, pero no lo estaba. Los mapas no deberían haber mostrado que el puente estaba completo”, manifestaron.

Google Maps como asistente: ¿hasta dónde confiar?

Este trágico accidente pone de relieve la dependencia que muchos tienen de la tecnología para la navegación. Aunque Google Maps es una herramienta útil, no se debe confiar ciegamente en su información. Este no es un caso aislado; en 2022, un incidente similar ocurrió en Carolina del Norte, donde un hombre fue guiado hacia un puente derrumbado, lo que llevó a su familia a demandar a la empresa.

Google Maps y seguridad vial

La combinación de tecnología y seguridad vial es un tema crítico que requiere atención. La responsabilidad no solo recae en las aplicaciones de navegación, sino también en las autoridades que deben garantizar la seguridad de las carreteras. Este accidente es un recordatorio de que la tecnología debe ser utilizada con precaución y que la seguridad siempre debe ser la prioridad.