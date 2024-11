Los orgasmos son el resultado de una compleja interacción entre el sistema nervioso, las hormonas y estímulos físicos o psicológicos. Ocurren cuando, después de un periodo de excitación sexual, el cuerpo alcanza un punto culminante de placer debido a la liberación rápida de tensiones sexuales acumuladas.

Aunque la idea de experimentar orgasmos constantemente podría parecer idílica, para algunas personas puede ser una carga considerable. Una mujer de 29 años, que sufre de excitación espontánea debido a un raro trastorno, ha compartido que su condición le impide trabajar y limita severamente su vida social. En una publicación viral del medio de comunicación Reddit, describió la angustia que le genera vivir con el trastorno de excitación genital persistente (PGAD), una condición que, según la Clínica Cleveland, implica experimentar sensaciones genitales involuntarias y no deseadas que no se alivian con uno o varios orgasmos.

Scarlet Kaitlin Wallen, una estudiante que padece de trastorno de excitación genital persistente o (PGAD). Foto: NY Post

Una mujer tiene más de 25 orgasmos al día

La mujer que mantuvo anónima su identidad explicó que no puede controlar cuándo comienzan esos cambios, y el orgasmo no los alivia.

“Pueden ser desde unos pocos orgasmos, como 3 o 5, hasta más de 25… aunque un día creo que tuve 50”, recordó, y dice que siente la sensación con más fuerza en el “cuello uterino”.

También ha notado algunas señales de advertencia que indican que se aproxima una excitación, y explica que “a veces me pongo nerviosa o me vuelvo disociativa. Siento un hormigueo en los genitales y siento como si se acumulara una sensación placentera en lo más profundo”.

Aunque la condición podría parecer una fuente constante de placer, la usuaria de Reddit explica que, para muchos, se convierte en una fuente de agonía, generando temor cada vez que siente que podría alcanzar el clímax. Describe que, en su caso, la excitación aumenta gradualmente, pero no siempre culmina en un orgasmo, lo que le produce incertidumbre y malestar. “Es un placer intenso que, si acaba en dolor, me provoca náuseas, y las náuseas me resultan más angustiosas que el dolor, porque odio vomitar”, explicó.

¿Qué es el trastorno de excitación genital persistente?

Es una condición rara en la cual una persona experimenta sensaciones genitales de excitación intensas, involuntarias y continuas que no se alivian con uno o varios orgasmos. A diferencia de la excitación sexual habitual, estas sensaciones pueden ocurrir sin ningún tipo de estímulo sexual, lo que resulta en una incomodidad significativa y, en muchos casos, un dolor constante que interfiere con la vida cotidiana.