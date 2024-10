Cambio de hora en ESTADOS UNIDOS: este día tienes que ajustar tu RELOJ con horario de verano 2024

Dos veces al año, se implementa un cambio en el horario en Estados Unidos que altera significativamente las rutinas de millones de personas. Este ajuste no se limita únicamente a cambiar la hora en los relojes, sino que tiene un impacto considerable en diversas áreas del día a día, como el trabajo, los desplazamientos y el estado emocional de la población.

Con la llegada de los meses más fríos, el país se prepara para llevar a cabo un nuevo cambio de hora. Este proceso, además de influir en la vida diaria de los ciudadanos, plantea debates sobre su impacto en la productividad y el bienestar general, especialmente durante el invierno.

Atento a los cambios de horario en Estados Unidos. Conoce desde cuando comienza a regir y ajusta tu reloj. Foto: Heraldo

¿Cuándo se realiza el cambio horario de invierno en 2024 en Estados Unidos?

Aunque el cambio de hora se vincula con el final del verano, este ajuste no ocurre de forma inmediata. En 2024, el cambio al horario de invierno en Estados Unidos está previsto para el domingo 3 de noviembre. A las 2:00 AM, los relojes se retrasarán una hora, volviendo a marcar la 1:00 AM. Este ajuste pone fin al Horario de Verano (Daylight Saving Time) e inicia el horario estándar, cuyo objetivo es ajustar las actividades diarias a la reducción de horas de luz solar durante el otoño e invierno.

El impacto del cambio horario en la vida cotidiana de los ciudadanos en EE. UU.

El cambio de hora puede generar ciertas incomodidades, ya que modifica la cantidad de luz disponible a lo largo del día. Al retrasar los relojes en noviembre, las mañanas se tornan más luminosas, mientras que las tardes se oscurecen antes. Esta modificación afecta desde los horarios laborales hasta el tiempo que dedicamos a actividades recreativas o familiares. Además, quienes tienen vuelos, citas importantes o reuniones deben estar atentos al ajuste para evitar confusiones y contratiempos.

¿Por qué se sigue aplicando el cambio de horario?

El Horario de Verano se introdujo con la intención de optimizar el uso de la luz solar y disminuir el consumo de energía. Sin embargo, con el paso del tiempo, varios estados en Estados Unidos han discutido la posibilidad de eliminar este ajuste, argumentando que los ahorros energéticos ya no son tan significativos como lo eran antes. A pesar de estos debates, la mayor parte del país continúa realizando el cambio de hora tanto en primavera como en otoño.

¿Cómo afecta el cambio de horario a la salud mental?

Además de modificar la rutina diaria, el cambio de hora en EE. UU. en 2024 puede influir significativamente en la salud mental, según expertos de la American Psychiatric Association (APA). Durante el otoño e invierno, muchas personas padecen Trastorno Afectivo Estacional (TAE), una forma de depresión vinculada a la reducción de la luz solar. La falta de exposición a la luz natural afecta la producción de serotonina, lo que puede provocar síntomas como tristeza, fatiga extrema y falta de motivación.

El cuerpo genera un aumento en la producción de melatonina, una hormona que regula el sueño, lo que incrementa la sensación de somnolencia y altera el ciclo del descanso. Además, la reducción en la exposición a la luz solar afecta la síntesis de vitamina D, fundamental para el bienestar físico y emocional. Estas circunstancias hacen que el cambio de horario sea una fuente de estrés adicional, especialmente para aquellos más sensibles a las fluctuaciones estacionales.

La Dra. Jocelyn Cheng, neuróloga y especialista en Medicina del Sueño, así como subdirectora del Comité de Seguridad Pública de la Academia Americana de Medicina del Sueño, afirma que el horario de verano altera el reloj interno de tu cuerpo, lo que podría impactar la salud de maneras inesperadas.