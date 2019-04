Rinoceronte nació en Zoológico de Miami por inseminación artificial

El zoológico de Miami, en Estados Unidos, anunció el nacimiento de un Gran Rinoceronte de la India. El acontecimiento sorprendió a la comunidad, no solo porque se trata de la segunda cría que nace en el lugar, sino porque su concepción se dio a través de inseminación artificial.

El hecho se traduce en todo un milagro, pues lo padres: dos rinocerontes nacidos en el Zoológico de San Diego no podían concebir de forma natural. Esto motivó a un equipo de especialistas a asistir la reproducción de estos animales.

El equipo especial South East Zoo Alliance for Reproduction and Conservation, junto a la Dra. Monica Stoops del Zoológico de Cincinnati, fueron los encargados de realizar una inseminación in vitro, logrando que la hembra quede preñada.

La espera no fue fácil, pues Akuti, la madre, tuvo que ser entrenada para que se le realicen los ultrasonidos en los que se tendrían detalles sobre el desarrollo del bebé. Después de 15 meses de embarazo, el zoológico anunció la llegada del rinoceronte.

Al tratarse de un caso de la reproducción asistida en estos animales, se conocía a la perfección el día en el que fue concebido el bebé. Por ello, se pudo calcular la fecha de parto con gran precisión y se tuvo en observación a la madre hasta la llegada del pequeño rinoceronte.

Hasta el momento, los especialistas saben que el rinoceronte bebé se encuentra bien de salud; sin embargo, para examinar al pequeño animal deberán esperar a que la madre les permita acercarse.

Madre e hijo están aislados del público y la prensa, pues es de vital importancia que ambos creen un lazo cercano que se da de forma complicada en animales de esta especie que se encuentra en peligro de extinción.

La llegada de este rinoceronte bebé representa una alegría, debido a que en el mundo solo quedan 3 000 ejemplares de esta especie. Estos animales se ubican en unas cuantas áreas protegidas de Nepal, India y Assam.

La caza de rinocerontes es muy común porque sus cuernos son muy codiciados en las culturas asiáticas, por lo que integra la lista de animales en peligro de extinción.

Esta especie representa el cuarto mamífero de mayor tamaño en el mundo, por lo que este bebé rinoceronte podría pesar hasta 3,000 kilos en su vida adulta.