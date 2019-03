"Nos retorcían los testículos": pareja gay es violada y torturada por seis policías [VIDEO]

La homofobia no tiene límites. Es el caso de seis policías que fueron detenidos en la localidad santafesina de Santo Tome por golpear torturar y violar a Nahuel Taborda y a su pareja, Alexis Dos Santos.

Según los afectados, este acto de homofobia se dio en el marco de una detención injusta y sin fundamentos en su propia casa, en Argentina.

Apenas se conoció este caso de homofobia en Argentina, la fiscal del caso, Mariela Jiménez, ordenó la captura de los policías por presuntos delitos de “apremios ilegales, allanamiento ilegal, vejaciones y falsedad ideológica”.

El retorcido hecho homofóbico tuvo comienzo la madrugada del lunes cuando Alexis Dos Santos llegaba a su domicilio en auto y su novio Nahuel Taborda aguardaba por él en la puerta de la casa subido en su moto. Es allí cuando la pareja gay fue detenida por un móvil de la Policía de Santo Tome, en Argentina.

“El vehículo es sospechoso porque tiene las lunas polarizadas”, aseguraron los agentes antes de revisar a la pareja gay.

Cuando Alexis Dos Santos bajó de su auto, corrió hacia su casa porque los agentes se fueron contra él. Dentro de la vivienda y tras negarse a salir, los Policías de Argentina ingresaron y los golpearon. Pero el hecho se puso aún más crítico cuando los agentes se enteraron que los jóvenes eran gays.

“Los policías bajaron de muy mala manera, con escopetas, y empezaron a gritarnos. Querían entrar a mi casa, pero les dije que necesitaban una orden de allanamiento”, contó Alexis Dos Santos, de 29 años.

"Querían llevarnos a la calle y yo me resistí porque no tenían una justificación. Luego, el policía que estaba hablando conmigo me agarró del cuello y lo empujé. Su compañero disparó dos escopetazos al aire y me apuntó con una pistola", agregó.

Nahuel Taborda y Alexis Dos Santos fueron llevados a la seccional 12° de la Policía de Santa Fe, en Argentina, lugar donde fueron golpeados y abusados. Alexis tiene una placa de vidrio acrílico en el cráneo y una cirugía de 75 puntos en el abdomen, pero eso no logró detener a los homofóbicos, quienes continuaron golpeándolo.

“En un momento vieron que tratábamos de protegernos uno al otro y que yo le digo a Nahuel 'quedate tranquilo, mi amor'. Y ahí se pusieron como locos. Empezaron a gritar 'ah, pero son putitos, son novios, mirá cómo lloran los maricones'. Nos agarraban y retorcían los testículos. Nos empezaron a tocar el culo, nos metían un dedo y nos decían que no les miremos la cara. A mí me decían 'así que sos discapacitado, sos enfermito vos'. Y me volvían a pegar” contó uno de los jóvenes argentinos.

El abuso se extendió hasta las cinco de la mañana, cuando Alexis Dos Santos sufrió una convulsión y los familiares de éstos se hicieron presente en la dependencia policial de Santa Fe, en Argentina.