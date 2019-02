Dinamarca y Austria reconocen legitimidad de Juan Guaidó como presidente de Venezuela

Las muestras de apoyo de los representantes internacionales hacia Juan Guaidó siguen en aumento, haciendo que la presión para que Nicolás Maduro deje el gobierno en medio de la crisis de Venezuela sea cada vez mayor. Esta vez los representantes de Dinamarca y Austria mostraron adhesión a la causa del líder de la Asamblea Nacional.

Anders Samuelsen, ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, indicó en su cuenta de en Twitter que su gobierno reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela. “Dinamarca apoyará siempre las instituciones democráticas democráticamente elegidas incluyendo a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó”.

New hope in #Venezuela . #Denmark will always support legitimate elected democratic institutions- not least the parliamentary assembly including @jguaido Juan Guaido. Working for a strong #EU statement

Por su parte, el Canciller Federal de Austria, Sebastián Kurz, aseguró que se comunicó telefónicamente con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a quien ofreció su apoyo y a reconocimiento si Nicolás Maduro no convoca elecciones presidenciales este lunes, algo muy improbable.

“Acabo de tener una muy buena conversación telefónica con el presidente Juan Guaidó. Tiene todo nuestro apoyo para restaurar la democracia en Venezuela”, escribió líder austriaco, al igual que el representante de Dinamarca, a través de su cuenta de Twitter.

I just had a very good phone call with President @jguaido. He has our full support to restore democracy in #Venezuela. Venezuelans have suffered too long from the mismanagement and disregard of the rule of law by the #Maduro regime.