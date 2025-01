En 12 regiones no se cubrirán todas las plazas del nombramiento docente

Hace cuatro meses, cuando los postulantes empezaron a rendir las pruebas del nombramiento docente, el ministro de Educación, Morgan Quero, destacó que su sector había dispuesto alrededor de 50.000 plazas para dicho concurso nacional, con el fin de repotenciar la meritocracia. Sin embargo, a la fecha, a pesar de que existen cerca de 46.000 maestros que han aprobado las dos etapas del proceso, un buen número no podrá nombrarse en un colegio público.

Esa es la cruda realidad. La República analizó las listas oficiales de los docentes aprobados y de las plazas dispuestas por el Ministerio de Educación (Minedu) y comprobó que en 12 regiones del país no se podrán cubrir las vacantes, por lo que en esas zonas no podrán nombrarse profesores con buen puntaje.

Lo preocupante es que cuatro regiones de la selva lideran esta lista nacional porque el número de maestros aprobados es menor que el de las plazas. Por ejemplo, en Loreto quedarán desiertas 6.608 plazas; en Ucayali, 2.410; en San Martín, 1.664; y en Amazonas, 1.583.

Le siguen Junín, con 857 vacantes no cubiertas; Pasco, con 732; Huánuco, con 680; Huancavelica, con 346; Madre de Dios, con 187; así como Callao, con 168; Tumbes, con 154; y Apurímac, con 13 (ver infografía).

Pero ¿por qué se ha dado esta situación? El secretario general del Sutep Loreto, Eleazar Pezo, explicó que el 80% de las plazas dispuestas para la región corresponde a los colegios de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), donde la exigencia es que los maestros tengan que hablar una lengua originaria.

“No es que los docentes de Loreto no estén preparados. Lo que pasa es que no hay suficientes que hablen una lengua. Por eso, no postulan o logran cumplir los requisitos”, refirió.

Responsabilidad del Minedu

Pezo lamentó que el actual Gobierno de Dina Boluarte haya abandonado la formación y capacitación bilingüe de los maestros.

“El Minedu no promueve que los institutos pedagógicos y las universidades del país tengan programas de formación y profesionalización en EIB. Así, esta situación continuará y no se cerrará la brecha y los niños shipibos, yahua y wampis seguirán teniendo ‘profesores’ que son de su comunidad y hablan su lengua, pero que no tienen título ni estudios. Es lamentable”, dijo.

El dirigente destacó que haya habido un pequeño esfuerzo desde el Gobierno Regional de Loreto para firmar un convenio con un instituto pedagógico para formar a 320 profesores en EIB.

También afirmó que se debe respetar el derecho de los niños de educarse en su lengua. “En el 2023 se nombró a docentes no bilingües y las comunidades originarias se quejaron y tuvieron que reubicarlos”, sostuvo.

Otro problema en la selva es que el Minedu no realiza un programa de formación continua ni de actualización. “Muchos docentes no saben de los cambios en el currículo escolar y de las rúbricas o pautas de calificación en las clases modelo y no pasan las pruebas”, dijo, por su parte, el dirigente del Sutep de Lima, Gilmer Meza.

El exministro de Educación Idel Vexler agregó que este problema también se da en regiones de la sierra, donde hay lenguas originarias, como el quechua y el aimara. “El docente puede haber aprobado las dos etapas del concurso, pero debe cumplir con la exigencia de hablar una lengua originaria. Si no cumple, lamentablemente, no puede nombrarse. Primero son los estudiantes”, aseveró.

Agregó que la alfabetización se debe hacer en la lengua originaria en primero y segundo grado de primaria para dar resultados. Desde el tercer grado ya se puede enseñar en español. "Se necesita que las universidades, los institutos pedagógicos, las UGEL y el Minedu formen a profesores en EIB para que trabajen en lengua originaria y con enfoque de multigrado", explicó.

En Lima sucede lo contrario

En Lima metropolitana, sucede todo lo contrario. Hay 9.228 maestros aprobados para 4.021 vacantes. Eso quiere decir que solo la mitad podrá nombrarse.

Gilmer Meza, del Sutep de Lima, señaló que los docentes podrían ir a las regiones donde no se han cubierto plazas. "Pero será un número reducido porque la mayoría son plazas de EIB", aclaró.