Dejó un poderoso mensaje luego que todos se burlaran de su foto en bikini

Shelly Proebstelm, una mujer natural de Nueva Zelanda, acudió a la playa de para disfrutar del verano y naturalmente usó un traje de baño que es común en muchas mujeres: el bikini. Tras la divulgación de estas imágenes en sus redes sociales recibió todo tipo de comentarios mofándose de su aspecto físico, no obstante, ella no se quedó callada y respondió con un reflexivo mensaje.

Bueno, en realidad comenzó algo efusiva, pero muy directa sobre a quienes se dirigía en primer lugar. "A los muchachos que me apuntaban y se rieron cuando me quité el pareo hoy en la playa de Mt Maunganui, sólo quiero decir (disculpen mi lenguaje, pero) ¡FUCK YOU!", comenzó escribiendo la mujer en la página de Facebook que administra y a la que titula como 'Bald and Beatiful' (Calva y Bella).

En realidad Shelly sabía que las imágenes de ella a tamaño completo y sin pareo generarían algo de polémica, pero en realidad no lo quiso hacer para poder resaltar o figurar, sino que lo tomaría como una oportunidad para dejar una enseñanza a todos sus seguidores.

"No mentiré, hubo una fracción de segundo que casi me vuelvo a cubrir, pero luego me acordé de todo lo que había aprendido en este viaje. Entonces mantuve la cabeza en alto, saqué la barriga y mostré mi cuerpo con orgullo", agregó.

Tras esto, la mujer prosiguió con una serie de apreciaciones muy puntuales sobre lo que pueden generar las exageradas críticas en redes sociales al aspecto de otras personas solo por tener un físico diferente al común denominador.

"Es por idiotas como ustedes que las personas son tan inseguras sobre su imagen corporal. Es debido a personas como ustedes que las mujeres no se sienten seguras, confiadas o cómodas para ponerse un bikini, un top, o un vestido corto. Es debido a personas como ustedes que las personas se mueren de hambre y se enferman en un intento de mantener una 'figura modelo'. Es debido a personas como ustedes que las personas usan mangas largas durante todo el año porque tienen miedo de mostrar sus brazos. Es porque la gente como tú que la gente se vuelve anoréxica, obesa, bulímica, se auto daña, se suicida... y podría seguir", cuestionó Shelly.

La mujer que utiliza su cuenta de Facebook para hacer publicaciones sobre 'repensar' algunas cosas cotidianas y que parecen normalizadas apuntó algo más a las personas a las que se dirigía.

"Así que la próxima vez que veas a alguien como yo en la playa en un bikini o en una situación similar, antes de que te rías y punto, tómate un momento para pensar en el daño que puedes hacer, porque no todas las personas, jóvenes o viejos, hombres o mujeres, habrá aprendido a tener a resistencia o la confianza en sí mismo", indicó.

Y finalmente, se dirigió a los padres sobre la crianza de los menores con el fin de que no se repitan los patrones de estigmas sociales que justamente critica en su post de Facebook.

“Les insto a que enseñen a sus hijos que no hay una sola forma de cuerpo, sino que hay un arco iris de cuerpos hermosos. Les pido que los instruyan para no quedarse mirando un estómago más grande de los que suelen ver en la TV sino que miren a esas personas a la cara; que les inculquen el ser bondadosos con todo tipo de gente, sin importar su apariencia. Les insto a que enseñes a tus hijos a aceptar a la gente por exactamente lo que son en el interior. Y les insto a que enseñen a sus hijos a ser modelos a seguir de los que les rodean y de los que no se les enseña esto, y a ser el cambio positivo que necesitamos ver en el mundo, para que en 5 o 10 o 20 años no haya más gente que sea apuntada por llevar un bikini en la playa.”, les aconsejó.

Hasta el momento, la publicación en Facebook le ha generado a Shelly más de 53 mil reacciones, casi 17 mil compartidos y cerca de 9 mil comentarios.