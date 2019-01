Mujer asesinó a su esposo porque le pidió que le echara más sal a la comida

Una discusión de pareja por el sabor de la comida que le ofrecieron a sus invitados terminó en tragedia en Rusia, luego que una mujer tomará la drástica decisión de apuñalar a su esposo 35 veces, asesinándolo delante se la hija de ambos de apenas 4 años, porque el hombre le reclamo que ponga más sal a los alimentos.

Slava Davydkin, de 43 años, y su esposa Evgenia Davydkina, de 31, invitaron a cenar a otra pareja a su hogar y lo que era una tranquila velada entre 4 amigos terminó de la peor forma, pues el hombre le reclamó a su cónyuge por el sabor de la comida una vez que sus huéspedes se retiraran a dormir, diciéndole “si me amaras le echarías más sal a la comida”.

Según informa Daily Mail, Slava Davydkin además habría intentado golpear a su esposa. Es por ello que Evgenia Davydkina esperó que él se quedará dormido, para perpetrar el crimen con un cuchillo, que justamente había utilizado para preparar los alimentos, sin importar que en el lugar se encontraba su pequeña hija.

Luego de lo ocurrido, la mujer despertó a los invitados y les pidió que llamarán a una ambulancia, pero era demasiado tarde, pues Slava Davydkin ya estaba muerto. La policía de la región de Penza, Rusia, en donde ocurrió el hecho, señaló en su informe que ambos cónyugues habían bebido alcohol durante la cena.

En su declaración en la dependencia policial, Evgenia Davydkina también dijo que “si no le gusta como cocino, es porque no me ama”. Además, ella explicó que no era la primera vez que su marido intentaba golpearla e iniciaba una discusión.

Slava Davydkin tenía otra hija de 19 años producto de su primer matrimonio. Por su parte, Evgenia Davydkina quedó bajo arresto domiciliario a la espera del inicio del juicio, para que de esta forma pueda estar al cuidado de su hija.