¿Quién es Miguel Vargas, el arquero peruano-chileno que podría fichar por club histórico de Chile?

Miguel Vargas ha tenido una buena campaña con Deportivo Garcilaso en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2024. Ante ello, el portero peruano-chileno habría despertado el interés de Unión Española, un equipo histórico del fútbol mapochino. Esta información fue compartida por el diario RedGol de dicho país.

"Según informó el medio Independencia Hispana, Miguel Vargas aparece como una de las opciones para reforzar la portería de Unión Española. El club se puso en contacto con el agente de Manotas, que en Chile vistió las camisetas de Cobresal, Unión La Calera y Deportes Santa Cruz", publicó este medio.

¿Quién es Miguel Vargas?

Miguel Vargas es un arquero de 28 años que tiene la nacionalidad peruano y chilena. Es nieto de Gustavo Vargas, quien atajó en Alianza Lima hace varios años.

Él empezó su carrera en la Universidad Católica. Posteriormente, el portero varios equipos del fútbol sureño como Santa Cruz, Unión La Calera y Cobresal. En el 2022, llegó al fútbol peruano para jugar por Cienciano. En esta temporada, ha vestido los colores de Deportivo Garcilaso.

¿Cómo le fue a Miguel Vargas en el 2024?

En la temporada 2024, Miguel Vargas disputó 2.136 minutos en 36 encuentros oficiales con Deportivo Garcilaso. En total, 'Manotas' recibió 27 goles y ha dejado su valla invicta en nueve oportunidades. Actualmente, su carta pase está valorizada en 450.000 euros, según el portal especializado Transfermarkt.

Los números de Miguel Vargas en la selección chilena

Miguel Vargas tuvo la oportunidad de destacarse en las divisiones juveniles de la selección chilena. Su participación en la banca de suplentes durante un partido de la categoría absoluta de la Roja demuestra su potencial y dedicación.

En el año 2015, bajo la dirección de Jorge Sampaoli, fue convocado para un duelo amistoso contra Paraguay. A pesar de su presencia en el banquillo, lamentablemente no tuvo la oportunidad de sumar minutos en el campo contra los guaranís. Miguel Vargas sigue demostrando su compromiso y espera seguir creciendo en su carrera deportiva.

¿Miguel Vargas puede jugar por la selección peruana?

Miguel Vargas no ha disputado ningún partido oficial con la selección chilena, por lo que aún es elegible por la selección peruana. Recordemos que el portero ya cuenta con D.N.I y no ocupa plaza de extranjero en la Liga 1.

¿Qué dijo Miguel Vargas sobre su experiencia en la Liga 1?

En una entrevista que brindó hace algunos meses, Miguel Vargas contó cómo fue su adaptación en el fútbol peruano y reveló que le gustaría volver a jugar en la liga chilena.

"La adaptación es bastante importante, porque es un tema difícil en el sentido que requiere tiempo para los jugadores que vienen del llano. Después te acostumbras, no es nada complicado. La ciudad es linda, tranquila y me he adaptado bastante bien", señaló para RedGol.

"En algún momento me gustaría volver a Chile, es una deuda que me queda por la sensación de no poder jugar. Hoy en día estoy en Cienciano y disfruto mi presente, pero sin duda en algún momento me gustaría jugar en Chile", agregó.