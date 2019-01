Conoce todo sobre Jair Bolsonaro, el controversial nuevo presidente de Brasil

Jair Bolsonaro tomó posesión del cargo de presidente este 1 de enero de 2019. El polémico y controversial presidente de Brasil nació en la localidad de Glicério, Estado de Sao Paulo, el 21 de marzo de 1955. Es un militar de reserva y hasta el año pasado era parte de la Cámara de Diputados, en la cual fue elegido 7 veces.

Se convirtió en el presidente número 42 de Brasil tras obtener una contundente victoria en las elecciones presidenciales celebradas del 2018. Obtuvo un 46.03 % de los votos en la primera vuelta, por lo que debió ir a un balotaje contra el izquierdista Fernando Haddad, al cual superó con un 55.13 % del apoyo popular (más de 57 millones de votos).

Se hizo famoso por sus posiciones nacionalistas y conservadoras, por la defensa de la dictadura militar de 1964, ​por sus críticas a la izquierda, por haber considerado la tortura como una práctica legítima, por sus posiciones contrarias a los derechos de la comunidad LGBTI, de las minorías raciales, de las mujeres y de los inmigrantes. Incluso, un día antes de ser elegido como presidente, centenares de mujeres salieron a protestar contra Jair Bolsonaro.

Hijo de Perci Geraldo Bolsonaro y de Olinda Bonturi Bolsonaro, ambos de ascendencia italiana, Jair Messias se casó tres veces y tiene cinco hijos. Su primera esposa fue Rogéria Bolsonaro, con quien tuvo tres varones: Flávio, Carlos y Eduardo. Su segundo matrimonio fue con Ana Cristina, madre de su cuarto hijo, Renan.

A su actual esposa, Michelle de Paula Firmo Reinaldo, la conoció mientras trabajaba en el Congreso, con quien tiene su única hija Laura Bolsonaro, a quien calificó como una “flaqueza”, pues deseaba tener solo hijos varones.

En 1988 inició su carrera como concejal de la ciudad de Río de Janeiro por el Partido Demócrata Cristiano. En las elecciones de 1990 consiguió ser diputado federal por el mismo partido. Desde esos tiempos defendió abiertamente la época de la dictadura militar instalada en Brasil en abril de 1964.

Fue el diputado federal más votado de Río de Janeiro en el 2014 con 464 572 votos. El 2 de febrero de 2017 concurrió por tercera vez para presidente de la Cámara de Diputados, obteniendo solo cuatro votos parlamentarios. Postuló para el mismo cargo en 2005 y 2011 sin éxito. Estuvo cerca de 25 años en el congreso de Brasil.

Logró aprobar dos proyectos de ley y una enmienda que prevé emisión de vouchers junto al voto en las urnas electrónicas por considerar que el sistema electoral brasileño no garantizaba que los resultados no sean alterados, dando a entender un fraude por parte de la izquierda.

Su posición política es de una lucha frontal contra el comunismo, el cual aborrece y que prometió combatir en la región, haciendo alusión a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Además, fue muy crítico de sus antecesores Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Defiende la revocación del Estatuto del Desarme y defiende que el propietario rural tenga derecho a adquirir fusiles para evitar invasiones del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. ​ Además, también presentó un proyecto de ley que establece la castración química para violadores.

Jair Bolsonaro cursó la Escuela Preparatoria de Cadetes del Ejército en 1973, y luego ingresó en 1974 en la Academia Militar das Agulhas Negras, formándose en 1977. En 1983 se formó en la Escuela de Educación Física del Ejército, y se convirtió en maestro en saltos en paracaídas.

Bolsonaro muy joven en el Ejército, junto a sus padres.

En 1986, cuando servía como capitán en el 8.º Grupo de Artillería de Campaña paracaidista, Bolsonaro fue arrestado por 15 días después de escribir, en la sección ‘Ponto de Vista’ de la revista ‘Veja’ del 3 de septiembre de 1986, un artículo titulado “El salario está bajo”.

La actitud de sus superiores llevó a la reacción de oficiales activos y de la reserva, incluso del General Newton Cruz, ex jefe de la agencia central del Servicio Nacional de Informaciones (SNI) en el gobierno de João Figueiredo. Fue absuelto por el Superior Tribunal Militar.

También cuestionó la política amerindia del gobierno brasileño, en uno de sus pronunciamientos a una audiencia en la Cámara de Diputados, donde lanzó palabras ofensivas hacia los pueblos indígenas, lo que reaccionó que uno de sus representantes le lance agua de un vaso. Bolsonaro tras ello dijo lo siguiente:

“Es un indio que está solo aquí en Brasilia, vino en avión, va ahora a comer una costilla de cerdo, tomar un chope, probablemente un whisky, y quien sabe llamar a alguien para que la noche sea más agradable. Ese es el indio que viene a hablar aquí de reserva indígena. Él debía ir a comer un pasto allí para mantener sus orígenes”.

Sobre los afrobrasileños, se mostró en contra de las cuotas de igualdad de oportunidades para ellos. Durante un evento en el club Hebraica de Río de Janeiro, dijo otro de sus polémicos comentarios.

“Yo estuve en un quilombo, el afrodescendiente más ligero allí pesaba siete arrobas, no hacen nada, creo que ni para procreadores sirven ya, más de mil millones de reales al año se gastan en ellos”.

Tras esto fue denunciado por el Ministerio Público Federal de Río de Janeiro, que afirmó que Jair Bolsonaro usó expresiones injuriosas y discriminatorias con el objetivo de ridiculizar a la población negra. El 3 de octubre de 2017, fue condenado a pagar 50 000 reales de multa por el crimen de daños morales.

Jair Bolsonaro condena públicamente la homosexualidad y se opone a la aplicación de leyes que otorguen derechos a las personas LGBT, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de hijos por estas parejas. Alguna vez dijo que le sería “imposible amar a un hijo homosexual” y que al primer signo de amaneramiento en un niño “había que corregirlo a golpes”.

El ahora presidente de Brasil está, por lo general, en contra de que lleguen extranjeros a vivir a su país, y ya anunció que Brasil se retirará del Pacto Migratorio de la ONU, tal como lo anunció el ministro de relaciones exteriores, Ernesto Araújo. Pero Bolsonaro no se quedó ahí, y alguna vez relacionó el tema a las FF.AA. brasileñas.

2/O Governo Bolsonaro se desassociará do Pacto Global de Migração que está sendo lançado em Marraqueche, um instrumento inadequado para lidar com o problema. A imigração não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade e a soberania de cada país.