Principales diarios de EEUU son víctimas de ataque cibernético desde el extranjero

Este fin de semana los principales medios escritos de los Estados Unidos revelaron que sufrieron un ataque cibernético, cuyo fin sería afectar su normal actividad y tendría como autor a un operador en el extranjero.

Tal como informó Los Angeles Times (LA Times) este sábado, el día de ayer tuvieron problemas de distribución de su edición impresa. Similar panorama se presentó en otros medios como el San Diego Union-Tribune, el Chicago Tribune, el Baltimore Suna, demás de la versión para la costa oeste de The New York Times y The Wall Street Journal, los cuales se imprimen en la misma planta.

Una fuente de LA Times indicó a dicho diario que el malware tendría un origen “foráneo”, aunque descartó que el objetivo haya sido extraer data confidencial de los medios afectados. "Creemos que la intención del ataques fue inhabilitar la infraestructura, específicamente servidores, y no un intento de robar información", explicó dicha fuente.

No obstante, el episodio aún se investiga ya que también podría tratarse de un caso de ransomware, es decir, el bloqueo de las operaciones de la compañía con el fin de cobrar una gran cantidad de dinero para reestablecerlas.

Este periódico considera que el ciberataque podría haber comenzado el jueves hasta el día viernes, logrando la afectación de sus computadoras y problemas en los sistemas de software que permiten el almacenamiento de noticias, fotografías e incluso información administrativa. Por ende se produjo la interrupción de la imprenta y distribución.

Por su parte, la compañía editora Tribune Publishing, la cual es dueña de algunos de los mencionados diarios ofreció disculpas aclarando que los datos de sus clientes, ya sean suscriptores, usuarios en línea y o los de tipo publicitario no se han visto comprometidos.

"Nos disculpamos por cualquier inconveniente y agradecemos a nuestros lectores y socios publicitarios por su paciencia mientras investigamos la situación. Las noticias y todas nuestras funciones regulares están disponibles en línea", explicó la empresa en un comunicado recogido por varios medios estadounidenses.