Cura intentó seducir a joven y él le puso una trampa por Whatsapp

El hecho ocurrió en Argentina en la ciudad de San Juan, cuando un hombre le tendió una trampa a un cura llamado José Ortega luego que el mismo intentara el acoso sexual a un joven a través de Whatssap.

Un hombre con un usuario falso en las redes sociales llamado Triqueta Diversx engañó al párroco puesto que un amigo le había contado que estaba recibiendo mensajes de acoso sexual del sacerdote y quiso hacer algo al respecto, por lo que inició un chat por Whatsapp.

"Copié el número y creé un personaje similar al de mi amigo: joven, delicado, con aires de pureza e inocencia de una tierna edad, pulcro, cuerpo delgado y atlético. El perfil ideal para quienes se forman en la homoeroticidad de la belleza del mancebo griego", explicó quien llevó adelante la maniobra.

El chat de Whatssap duró todo el día en el que el padre Pepe Ortega trató de llevar a “Lisandro” a comer helados con él, pero que ante le dijera su apellido.

"Soy padre Pepe Ortega, Cura Párroco de Santa Teresita del Niño Jesús", dijo el hombre abiertamente.

El cura comenzó a enviarles fotos y también audios: “Estás buenísimo” o “Estoy re caliente”, son algunos mensajes de acoso sexual que se pueden leer en las capturas de pantallas de Whatsapp publicadas por Triqueta Diversx.

Debido a ello, Ortega renunció el domingo en la madrugada admitiendo el acoso sexual al joven

"Queridos hermanos, la comunidad de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, quiero comunicarles que debido a una mala conducta mía, que no corresponde a un sacerdote, he usado las redes de manera indebida, haciendo propuestas que no corresponden a mi condición de célibe y como esto ha tomado estado público y ha provocado escándalo y se ha viralizado, es que he tomado la decisión de renunciar".