Gonzalo Torres: “Es parte importante del ser humano tener secretos”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos

Se hizo conocido en los 90 como ‘Gonzalete’ en ‘Pataclaun’, pero muy pocos saben de su amor por la música y su pasión por la historia. Gonzalo Torres es actor, comediante, músico, presentador de televisión y locutor de radio. Ahora nos presenta la obra de teatro Perfectos desconocidos, que nos hará cuestionar qué tanto conocemos de nosotros y de quienes nos rodean.

¿Qué fue lo más complicado de interpretar al personaje de Perfectos desconocidos?

La obra ya tiene un referente porque está basada en la película italiana. Hay una estructura del personaje, una idea, pero lo más complicado ha sido el ritmo de la obra. Al reparto lo conozco, Rómulo Assereto, Katia Condos, Renzo Schuller, Paul Vega, y eso lo hace fácil.

En la obra se revelan secretos, ¿debemos erradicar el lado oscuro de nosotros mismos?

Es parte importante del ser humano tener secretos o esa privacidad. Es parte del ser humano, pero cada vez con la tecnología estos lados oscuros se difunden en las redes sociales.

¿Cómo crees que se manifiesta tu lado oscuro?

Trato de cuidar mi privacidad, intento no dejar huella.

En el colegio eras bueno para hacer amigos y hacerlos reír.

Era una persona noble, quería ganarme amigos siempre. Tenía el síndrome del hijo único porque mis hermanos me llevan por bastantes años. Eso te hace solitario y quieres ganar, a pulso, amigos. Una herramienta que tenía era hacer reír.

¿Quisiste ser cura?

En algún momento sí. Estuve en el Sodalicio, pero no fui sodálite. Fuimos atrapados por este movimiento dentro del colegio. Un grupo de amigos íbamos los sábados a rezar rosario y de pronto te comienzan a comer la cabeza y decir que debes renunciar al mundo.

¿Estuviste a punto de hacerlo?

Me lo planteé, pero felizmente la presión fue tanta que no sucumbí y dije no, porque algo que te presiona demasiado debe no ser tan bueno, felizmente no me equivoqué.

Pero me imagino que has rescatado algo beneficioso de esa etapa.

Todas las experiencias tienen un lado positivo y negativo. A mí me enseñaron a ver críticamente ciertas cosas.

Dijiste que te gustaría dormir 12 horas seguidas sin culpa, ¿qué otras cosas te hacen sentir culpable?

En realidad tengo el sueño ligero porque pienso que me pierdo de algo. Sentir culpa, no sé... tengo placeres culposos como comer pasta en demasía. Los placeres no deben tener culpa.

¿La gente puede cambiar?

Sí, es algo inherente al ser humano.

Entonces, ¿la clase corrupta puede cambiar? ¿Apruebas el cierre del Congreso de Vizcarra?

Entramos en terrenos peligrosos... creo que era necesario. Todos son capaces de cambiar para el bien o el mal.

¿Te propusieron ser galán de novela?

Con este cacharro no sería fácil. Galán de comedia, sí. Tres meses atrás no hubiera sido galán sino galón.

Tu curiosidad te llevó por diferentes rutas.

He tenido que trabajar para conseguir cosas, pero nunca dije que iba a ser un actor a toda costa. Simplemente comienzo algo y surgen las cosas.