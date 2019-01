“La mayoría de películas peruanas no representan al país”

Redacción LR

Cristhian Esquivel es uno de los fundadores de Quechua Films, distribuidora de Wiñaypacha, la primera película peruana en aimara que ha recibido elogios por parte de la crítica. El film fue elegido para representarnos en los premios Óscar y Goya 2019.

¿Cómo definirías el cine de autor?

Es un cine personal y con conciencia. Te ríes, la pasas bien, te identificas con la historia. Te cuenta algo importante. No se identifica con un género específico. Tiene un mensaje claro del director con el que quiere producir un cambio en la sociedad.

¿Qué elemento valioso rescatas de Wiñaypacha para ofrecerlo internacionalmente?

Tiene un tema universal. Son dos personajes que viven en su universo andino con costumbres y tradiciones. Se encuentran en la soledad. Se reniega de las raíces. La manera de contar la película en aimara ya la hace valiosa. Y la crítica lo dice, es una joyita de arte.

¿Cómo resumes el recibimiento de Wiñaypacha en las salas?

Positivo. Hemos tenido salas llenas, llama la atención el aimara, que muchos desconocían su existencia. Hay posibilidad de que Amazon la incluya en su programación.

Las películas peruanas comerciales no se proyectan a disputar un premio.

No. Se tienen que ganar premios y son producciones que deben cosechar laureles. Wiñaypacha tiene varios reconocimientos. Este tipo de películas no representan al país y no lograrían ingresar a una competencia internacional.

Se busca tener más espacios para mostrar óperas primas.

Es importante que haya más eventos en Lima y provincias, podemos mostrar más. Como productora vemos los terrenos en los que se puede conquistar con las cintas en diferentes mercados.

El apoyo financiero es vital.

La producción, posproducción y distribución es un gasto que necesita un buen presupuesto, y en el cual se debería de recibir mayor aporte económico.

¿Tuvieron dificultades en la distribución del film?

Han sido pocas. Que sea en aimara nos permitía que genere expectativa y curiosidad. El presupuesto para el pago de los servicios fue uno de los obstáculos. Debe existir un monto que apoye a los cineastas para todas las películas que aspiran a llegar a los premios Óscar.

¿Perú tiene una industria del cine?

Todavía nos falta. Los peruanos no estamos acostumbrados y formados para ver cine de autor. Se está avanzando. En los colegios ya se realizan proyecciones. Se debe enseñar a ver. Hay un problema, hay muchas películas que parecen series o comerciales de televisión.

¿Cómo es el espectador peruano?

Tiene la potestad de elegir entre ver 'Esto es guerra' o un programa cultural. Hay libertad en elección.

¿Crees que se ha perdido la tradición de ir al cine por preferir plataformas como Netflix?

La magia de estar sentado en una butaca se pierde. Es algo que se puede cuestionar. Tienes la facilidad de verlo en tu mano, pero el cine se debe ver en una sala.❧