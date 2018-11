“Willie Colón no compone, no canta ni toca bien, pero ha calado en el público”

Redacción LR

Miki González tiene el corazón dividido entre el rock y la electrónica. El artista de 66 años invierte su tiempo en los dos géneros por igual porque –según dice– necesita trabajar. Pese a esa necesidad, no quiere saber nada que no sea de música.

A propósito de tu próximo show ochentero en la discoteca Cocos, ¿crees que el público peruano se deja llevar mucho por la nostalgia y paga por ver a bandas que ya no tocan en otros países?

Sí y no. En la época de los 80 era muy difícil traer una banda a Perú. Era carísimo y, además, no había la infraestructura adecuada para el rock. Recuerdo que La Feria del Hogar quiso contratar a El último de la fila, de España, pero no había todo lo que pidieron. Ahora pueden traer a Pink Floyd y a otros grandes. ¿Hay nostalgia? Claro, hay mucho público para ellos. ¿Por qué sucede eso? No sé, soy artista, no empresario.

¿O será que ahora los peruanos tenemos más dinero para ir a conciertos?

Los empresarios saben de todo eso, te he contestado lo mejor que pude, pero no tengo idea. Yo solo hago música, de la parte de la plata no sé.

Pero ahora los músicos están muy involucrados en el tema de producción y organización.

Yo solo me enfoco en la música, que es donde me siento cómodo. Organizar y producir es un desgaste que a mí no me resulta. Tú no tienes que ser artista para saber la industria de la música, tienes que saber de plata.

Algunos toman esas funciones para aminorar costos.

Primero, no me gusta producir. Segundo, las cosas tienen un costo. Si tú produces un evento y la estás haciendo de productor, igual tienes que sacar esa plata porque no vas a trabajar gratis. ¿Vas a producir un evento para pagarle solo a los artistas? No tiene lógica.

¿Pero sí estás de acuerdo con que un artista se involucre en temas políticos?

No, la función del artista es hacer arte y arte es una obra que transmite alguna emoción. Puede ser una estética agradable o puede ser una cosa chocante, pero hay un mensaje que quieres dejar. Deberíamos centrarnos en eso. Ahora, no todo lo que es arte entretiene. Cuando empezaron los punk, ellos no querían entretener, querían transmitir su disconformidad.

¿El trap y el reggaetón, géneros que están de moda, también son arte?

Todo es arte, por supuesto, pero hay diferencias. Hay arte que está muy bien hecho y hay arte que no está muy bien hecho. Pasa lo mismo en la pintura y en la escultura. Para mí, hay cosas técnicamente impecables, pero no me dicen nada. En cambio, si veo a un tipo tocando su huayno con un peine, puedo quedarme una hora escuchándolo si realmente transmite.

Pero no todos los que transmiten arte tienen éxito. En ese sentido, ¿es más importante el talento o la disciplina?

Son como dos alas de un ave. Tienes que tener un montón de disciplina y cierto talento. También hay gente que no tiene condiciones. Fíjate en Willie Colón, no compone bien, no canta bien, no toca bien ni el trombón; pero se inventó esta cosa de los cuatro trombones y es Willie Colón. Tiene éxito y no se puede negar que ha hecho algo importante en la música.

¿Es válido ese camino?

Esa es una circunstancia de una persona que no tiene tan buenas condiciones, pero ha sabido encontrar una expresión artística que ha calado en el público. No puedo decir si está bien o está mal. Si yo fuera a un concurso de canto, yo perdería (ja, ja, ja); pero no pueden decir que no he sido una influencia a lo largo de estos años en la música peruana. En fin, el talento es relativo.❧