Francisco Flores –Paco para sus casi 22 mil seguidores en Twitter, amigos y televidentes que lo siguen a diario– usó el tiempo en el que se encontraba fuera de cámaras para escribir Así es la tele, un libro en el que cuenta, a través de periodistas de televisión, cómo se vive el día a día en un canal peruano.

¿Tenías planes de hacer un libro o fue a partir de tu experiencia en televisión?

En realidad tenía la idea de escribir un libro y que sea de ficción, que todavía va a tener que esperar porque cuando lo volví a leer me dije 'esto no lo publico ni amarrado' (risas). Estaba en conversaciones con la Escuela de Edición de Lima y me dijeron que ellos estaban buscando publicar un libro académico. Primero el tema iba por redes sociales y luego salió el tema de televisión. Hay libros sobre televisión, pero no cuentan experiencias de cómo funciona por dentro y creo que hay un mito en el país.

¿Qué mito?

La televisión está mitificada y el periodismo televisivo más mitificado todavía. La gente tiene muchos prejuicios que no son necesariamente ciertos.

¿Como cuáles?

Por ejemplo, que respondemos a una suerte de orden de las grandes corporaciones y creen que los dueños de televisión están siempre llamando a los periodistas diciéndoles de qué hablar y no es así. Las redacciones son estructuras donde trabajamos periodistas y hay muchas veces enormes broncas entre las áreas comerciales y las periodísticas. Y para eso está el extraordinario trabajo del editor general que es el nexo y quien se va a comprar todas las broncas de su equipo periodístico y la va a luchar.

Una vez que propones el libro, cómo empieza el trabajo.

Les dije que quería hacer entrevistas a periodistas con trayectoria. Al principio, me dijeron que no sabían, luego les expliqué que sería un ejercicio de reflexión colectiva. Creo que cuando haces buen periodismo las personas te ven y no necesitas poner muertes o sangre. Un periodismo ceñido de los hechos y que informa se ve, el público sabe qué es lo que ve en televisión, no es tonto.

¿Cuánto tiempo te llevó hacer el libro?

Empecé en agosto del año pasado. Me demoré 10 meses para escribirlo porque en un inicio me dijeron que salía en el 2019, pero luego me pidieron que esté listo para la FIL 2018 y, obviamente, debía de tenerlo en mayo para que esté listo para julio. Luego de responder me dije '¿de verdad llego?' (risas).

¿Siempre quisiste trabajar en televisión?

Cuando empecé a estudiar Periodismo siempre quise hacer televisión, aunque empecé en prensa escrita.

¿Te imaginabas conduciendo?

Tuve una experiencia fuerte en algún momento en el que hice un casting en el que me dijeron que nunca iba a conducir. Años después, volví a hacer un casting y lo hice para quitarme la espinita. Me dijeron que lo hacía muy bien y que lo haga por una semana, luego me dieron el noticiero, pero cada vez que tengo tiempo reporteo.

¿Te sientes cómodo en esta etapa de escritor?

No me considero todavía escritor, pero me gusta el hecho de escribir, sobre todo algo extenso, con contenido y que rescate la memoria.❧