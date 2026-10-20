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Judicialidad

Se incorpora nueva jefatura de la ODANC Sullana, Sheilla Crisanto Cerón

La doctora Sheilla Melissa Crisanto Cerón asume como jefa de la Oficina Descentralizada de la ANCPJ en Sullana, presentada por el presidente de la Corte, Yone Pedro Li Córdova.

Crisanto Cerón se enfocará en controlar los retrasos en los juzgados. Foto: difusión.
Crisanto Cerón se enfocará en controlar los retrasos en los juzgados. Foto: difusión.
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Tras haber sido incorporada a la Autoridad Nacional de Control del Poder JudicialANCPJ, como jueza superior titular de control la doctora Sheilla Melissa Crisanto Cerón fue presentada por el titular de la Corte Yone Pedro Li Córdova como la nueva jefa de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Sullana.

El presidente de la Corte en su presentación ante los servidores judiciales en la oficina contralora señaló que la magistrada en su calidad de nueva jefa de la ODANC, le manifestó que al momento de ser seleccionada para asumir funciones como órgano de Control en este distrito judicial, se le ha informado de las acciones a emprender, como el control de la cantidad de retrasos que existe en cada uno de los juzgados, que va generar la realización de visitas extraordinarias.

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La nueva jefa de la ODANC destacó el trabajo de su antecesor, Luciano Castillo Gutiérrez. Foto: difusión.

Puedes ver

Sullana: Módulo Penal bendice anda del Señor Cautivo de Ayabaca | sullana | La República

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Por su parte la jueza Sheilla Crisanto expresó que se hará un diagnóstico correspondiente para saber qué juzgados tienen la más alta carga procesal para tomar acciones de control. Dijo que la ANC destacó el trabajo que ha estado cumpliendo su antecesor, el juez superior Luciano Castillo Gutiérrez, así como todo el equipo jurisdiccional y administrativo que lo acompaña.

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