Se incorpora nueva jefatura de la ODANC Sullana, Sheilla Crisanto Cerón

Tras haber sido incorporada a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial – ANCPJ, como jueza superior titular de control la doctora Sheilla Melissa Crisanto Cerón fue presentada por el titular de la Corte Yone Pedro Li Córdova como la nueva jefa de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Sullana.

El presidente de la Corte en su presentación ante los servidores judiciales en la oficina contralora señaló que la magistrada en su calidad de nueva jefa de la ODANC, le manifestó que al momento de ser seleccionada para asumir funciones como órgano de Control en este distrito judicial, se le ha informado de las acciones a emprender, como el control de la cantidad de retrasos que existe en cada uno de los juzgados, que va generar la realización de visitas extraordinarias.

La nueva jefa de la ODANC destacó el trabajo de su antecesor, Luciano Castillo Gutiérrez. Foto: difusión.

Por su parte la jueza Sheilla Crisanto expresó que se hará un diagnóstico correspondiente para saber qué juzgados tienen la más alta carga procesal para tomar acciones de control. Dijo que la ANC destacó el trabajo que ha estado cumpliendo su antecesor, el juez superior Luciano Castillo Gutiérrez, así como todo el equipo jurisdiccional y administrativo que lo acompaña.