El único restaurante mexicano que está en el top 10 de los mejores de Latinoamérica: 4.000 pesos cuestan los platos

Uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica está ubicado en el corazón de la Ciudad de México. El ranking hecho por The World's 50 Best Restaurants ha ubicado a un famoso establecimiento del país azteca como un referente mundial en la alta cocina. Los fanáticos de la gastronomía no solo acuden a comer a este sitio: sentarse en algunas de las mesas del negocio es vivir una experiencia que mezcla la riqueza de los sabores locales con nuevas formas de sorprender a los comensales.

Su éxito ha propiciado que sea reconocido como el único restaurante mexicano en el top 10 de los mejores establecimientos de Latinoamérica. El galardón de un referente internacional considera varios criterios, como la amabilidad y creatividad de los cocineros.

¿Cuál es el único restaurante mexicano que está en el top 10 de los mejores de Latinoamérica?

Quintonil es el único restaurante de México que aparece en el top 10 de los mejores de Latinoamérica. De acuerdo a un ranking hecho por The World's 50 Best Restaurants, este destacado establecimiento de la Ciudad de México ha sido reconocido como el noveno mejor de la región y el más importante de todo el país.

Este galardón resalta la creatividad y el compromiso de Quintonil por ofrecer una experiencia culinaria única por medio de la fusión de ingredientes autóctonos con técnicas contemporáneas. La distinción no solo celebra la calidad de sus platillos, sino también la dedicación del chef Jorge Vallejo, quien lidera el establecimiento, y su equipo por preservar y reinventar la rica herencia gastronómica de la nación.

Quintonil ha logrado destacar en México, donde existe un panorama culinario competitivo. Su enfoque en la sostenibilidad y el uso de ingredientes frescos y locales ha sido fundamental para su éxito. Cada platillo es una obra de arte que refleja la diversidad de sabores y técnicas que caracterizan a la cocina mexicana.

¿Por qué Quintonil está en el top 10 de los mejores restaurantes?

The World's 50 Best Restaurants explicó por qué Quintonil es el mejor restaurante mexicano del listado:

Su innovadora cocina mexicana. Usa ingredientes frescos y locales, así como sabores y técnicas tradicionales integradas en preparaciones modernas. El chef Jorge Vallejo busca nuevas formas de presentar la comida. Por tal motivo, el menú cambia de acuerdo a la temporada.

Quintonil aporta una creatividad única a la mesa. Muchos de los ingredientes recorren solo 30 metros desde el huerto urbano hasta el plato. El menú puede incluir platos de temporada, como tamales de pibil de pato con crema de elote, rabo de res braseado en recado negro tradicional, crema fresca con miel melipona, uchuva y caviar o nieve de nopal.

Quintonil fue renovado. Este incorporó una barra en la que se sirve un menú más corto, como tacos con insectos, chapulines y hormigas chicatanas, además de una vista directa a la cocina abierta. El comedor consta de una acogedora área de entrada y una sala luminosa decorada con arte mexicano.

Un equipo ganador. José Vallejo y su esposa Alejandra Flores conforman un dúo muy carismático, gracias al calor, energía y comida excepcional que brindan día a día.

¿Cuánto cuesta comer en Quintonil?

Mientras que un menú del chef en Quintonil puede llegar a costar 4.500 pesos mexicanos, un menú de temporada alcanza los 4.100 pesos.